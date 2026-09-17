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Donald Trump anunță „progrese majore” pentru înființarea unei baze militare americane în Polonia

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a salutat joi progresele semnificative realizate în vederea deschiderii unei baze a forțelor terestre americane pe teritoriul Poloniei. Avansul a fost anunțat în contextul reevaluării prezenței militare a SUA pe continentul european.
Donald Trump anunță „progrese majore” pentru înființarea unei baze militare americane în Polonia
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
17 sept. 2026, 22:41, Știri externe
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Președintele american a atribuit progresele conducerii președintelui polonez Karol Nawrocki și a descris eventualul proiect drept un pas important pentru relația dintre Statele Unite și Polonia, notează AFP

„Datorită conducerii curajoase a prietenului meu, Karol Nawrocki, președintele Poloniei, s-au făcut progrese importante în direcția înființării unei baze a Armatei SUA în Polonia. Dacă acest proiect se va concretiza, locația va fi anunțată foarte curând. Acesta va fi un pas istoric pentru marea noastră alianță dintre Statele Unite și Polonia”, a transmis liderul de la Washington printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. 

În prezent, aproximativ 10.000 de militari americani sunt staționați în Polonia, în principal în cadrul unor desfășurări prin rotație. Anunțul privind o posibilă bază permanentă vine în contextul în care Statele Unite au început o evaluare a prezenței lor militare în Europa.   

Investițiile masive ale Poloniei în apărare

Polonia, un stat cheie de pe flancul estic al NATO, se diferențiază de majoritatea aliaților continentali prin alocarea a aproximativ 5% din PIB pentru apărare. 

De asemenea, Varșovia derulează un vast program de modernizare a forțelor armate prin contracte de miliarde de euro, atribuite industriei de apărare americane, în vederea menținerii prezenței aliate în Polonia. 

Amenințările SUA

În contextul evaluării desfășurate de conducerea militară de la Washington, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a amenințat cu diminuarea contribuției financiare a SUA la bugetul Alianței dacă unele țări nu își onorează angajamentele asumate la summitul de la Haga. 

În cadrul summitului de la Haga, din luna iunie a anului trecut, angajat să aloce securității cel puțin 5% din PIB până în anul 2035, dintre care 3.5% strict pentru cheltuieli militare directe, restul pentru investiții auxiliare. 

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