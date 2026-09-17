Regele Charles, avertisment către giganții din industrie: Dezvoltarea I.A. este intrigantă și profund îngrijorătoare

Regele Charles a organizat o întâlnire cu reprezentanți ai industriei inteligenței artificiale, în cadrul căreia a discutat despre modul în care tehnologiile IA pot fi utilizate în beneficiul societății, reducând în același timp riscurile asociate acestora, notează Euronews.

La întâlnire au participat reprezentanți ai OpenAI, Anthropic, Google DeepMind și Nvidia, inclusiv Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia. Discuțiile au avut loc în prezența ministrului britanic pentru Inteligență Artificială, Kanishka Narayan, recent numit în această funcție.

„Dezvoltarea inteligenței artificiale provoacă în egală măsură interes și o profundă îngrijorare. Trebuie luate urgent în considerare riscurile existențiale asociate situației în care astfel de tehnologii ar ajunge pe mâini nepotrivite și ar fi utilizate în moduri potențial catastrofale”, a transmis suveranul britanic.

Fără a nominaliza state sau companii, suveranul britanic a îndemnat participanții să plaseze siguranța în centrul dezvoltării tehnologice și să construiască un consens și o cooperare la nivel internațional.

Semnale de alarmă din interiorul industriei

Întâlnirea are loc pe fondul unor avertismente recente privind siguranța inteligenței artificiale. Săptămâna trecută, cercetătorul Anthropic Jacob Coxon a demisionat și a publicat un avertisment privind riscurile potențiale ale tehnologiei.

„Aceste sisteme vor deveni în curând supraumane, capabile să spargă orice sistem informatic. Oamenii care dezvoltă inteligența artificială cred cu sinceritate că aceasta ne-ar putea elimina pe toți până la sfârșitul deceniului”, avertiza Coxon.