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Franța pregătește un buget de austeritate. Guvernul vrea economii de 54 de miliarde de euro pentru reducerea deficitului

Premierul francez Sébastien Lecornu a declarat că guvernul vrea să facă economii de 54 de miliarde de euro în 2027, pentru a ține sub control deficitul bugetar.
Franța pregătește un buget de austeritate. Guvernul vrea economii de 54 de miliarde de euro pentru reducerea deficitului
Iulian Moşneagu
17 sept. 2026, 20:10, Știri externe
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Într-un interviu pentru Le Figaro, Lecornu a spus că, fără reduceri de cheltuieli, deficitul ar putea ajunge la 6,5% din PIB. În aceste condiții, Franței i-ar fi foarte greu să respecte angajamentul făcut în fața Comisiei Europene de a reduce deficitul la 3% din PIB până în 2029, potrivit Politico.

„Aceste economii vor servi la încetinirea considerabilă a creșterii cheltuielilor”, a spus Lecornu, explicând că îmbătrânirea populației duce la costuri mai mari pentru sănătate și pentru persoanele în vârstă.

În ultimii ani, Franța a avut dificultăți în a ține sub control cheltuielile și povara datoriei, care a crescut de la 2.300 de miliarde de euro la peste 3.500 de miliarde de euro și devine tot mai costisitoare, pe fondul creșterii dobânzilor la nivel mondial.

Lecornu, care se opune ferm majorării taxelor pentru orice categorie a populației, a spus că țara trebuie să găsească încă 10 miliarde de euro pentru finanțarea datoriei.

„Povara datoriei apasă din ce în ce mai greu asupra bugetului”, a spus el.

Guvernul francez intenționa inițial să reducă deficitul la 4,7% din PIB în acest an, dar a recunoscut săptămâna trecută că acesta va ajunge, în cele din urmă, la peste 5%. Executivul și-a redus, de asemenea, prognoza de creștere economică pentru acest an și pentru anul viitor, la 0,5% în 2026 și la 1% în 2027.

Guvernul minoritar condus de Lecornu va prezenta proiectul de buget parlamentarilor în următoarele săptămâni, însă adoptarea lui va fi dificilă în lipsa unei majorități guvernamentale. În plus, apropierea alegerilor prezidențiale din primăvara anului 2027 îi va determina pe liderii partidelor să își contureze mai clar pozițiile înaintea campaniei electorale.

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