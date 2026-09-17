Un candidat la alegerile prezidențiale din Franța propune crearea „Statelor Unite ale Europei”: „Proiectul european și-a atins limitele”

Fostul premier a descris Europa ca fiind o entitate „atacată” și a subliniat că sistemul comunitar actual nu mai poate funcționa în aceiași parametri.

„Există doar două opțiuni politice posibile. Vechiul coșmar al „Frexit”-ului sau un vis nou. Un vis realizabil. Un vis pe care am venit să vi-l prezint astăzi. Acela de a pregăti Statele Unite ale Europei”, a declarat Attal, citat de Le Figaro.

Potrivit acestuia, „Europa actuală a celor 27 și-a atins limitele” și nu mai poate avansa în forma actuală.

Acesta propune o integrare economică și ecologică mai profundă, inițial între un grup de state europene, argumentând că blocul comunitar este afectat de competiția dintre statele membre și de fragmentarea mecanismelor de finanțare.

Fuziune economică în jurul unui nucleu de state

„Ceea ce propun nu este, în mod evident, crearea unei singure țări, ci mai degrabă o fuziune economică și ecologică, în primul rând, între un grup central de țări europene”, a spus fostul prim-ministru.

Conform candidatului, noile „State Unite ale Europei” ar presupune eliminarea totală a barierelor economice interne.

Printre măsurile propuse se numără eliminarea completă a frontierelor economice dintre statele participante, armonizarea nivelurilor de taxare, crearea unui drept comun al muncii, formarea unor mari grupuri europene în domeniul bancar și al telecomunicațiilor și emiterea unei datorii comune.

Idenititate aeuropeană, aspect central în campania electorală

În discursul său, candidatul a făcut și referire la președintele Emmanuel Macron, ale cărui acțiuni le-a apreciat și cu a cărui abordare europeană s-a declarat aliniat.

Attal intenționează să transforme tema europeană într-un element important al campaniei sale prezidențiale și să se diferențieze astfel de Marine Le Pen (Adunarea Națională) și Jean-Luc Melenchon (Franța Nesupusă).