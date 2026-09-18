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Cum îi pronunți corect numele lui Siegfried Mureșan. Explicația e simplă

Numele Siegfried Mureșan poate ridica o întrebare simplă: cum se pronunță corect? Răspunsul vine din limba germană, de unde provine prenumele europarlamentarului.
Cum îi pronunți corect numele lui Siegfried Mureșan. Explicația e simplă
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Cezar Moldovan
18 sept. 2026, 09:38, Politic
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Prenumele Siegfried este de origine germană, iar în germană litera „S” urmată de vocală se pronunță, de regulă, ca „Z”.

De aceea, pronunția aproximativă a prenumelui este „Zig-frid”. Mureșan este un nume de familie românesc, frecvent întâlnit în Transilvania. Astfel, numele complet se pronunță aproximativ „Zigfrid Mureșan”.

Siegfried Mureșan s-a născut la Hunedoara, într-o familie cu tată român și mamă germană.

Siegfried Mureșan este europarlamentar PNL și vicepreședinte al Partidului Popular European. El a fost desemnat ca variantă de premier joi.

„Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să desemnez, să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan”, declara președintele Nicușor Dan.

Siegfried Mureșan a anunțat că acceptă propunerea privind desemnarea sa ca premier.

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