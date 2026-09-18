„Dominic Fritz nu a spus că nu îl interesează România. Nu a existat așa ceva în discuțiile purtate”: Miruță dezminte informațiile

Într-o postare încărcată pe contul său de Facebook, Radu Miruță dezminte o informație apărută joi, după discuțiile de la Cotroceni în urma cărora s-a desemnat noul premier.

„Nu a existat așa ceva în discuțiile purtate”

„Dominic Fritz nu a spus ieri, la Cotroceni, că nu îl interesează România. Am fost acolo. Și nu, nu a existat așa ceva în discuțiile purtate”, a scris Miruță.

Potrivit ministrului interimar, apar multe dezinformații în spațiul public în ultima perioadă.

„Am fost adesea victima dezinformării și eu”, continuă el.

„Cred cu tărie că trebuie să reacționăm fiecare atunci când adevărul este atât de contorsionat, iar minciuna ajunge pe ecranele telefoanelor, îmbrăcată în haina unor știri siropoase. Chiar si atunci când nu este vorba despre noi.

A-l lasă pe altul atacat crește un mediu toxic în care e doar o chestiune de timp până când intră altă victimă pe eșafod.

Nu orice text scris ca o știre spune și adevărul. Iar uneori, între ce s-a întâmplat și ce ni se spune că s-a întâmplat, e o diferență uriașă”, a mai scris Radu Miruță. Context

Postarea sa vine în contextul în care, joi, Nicușor Dan a declarat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că un lider de partid i-ar fi spus în privat: „Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”. Șeful statului nu a precizat despre cine este vorba.

Ulterior, în presă au apărut informații potrivit cărora acesta ar fi fost Dominic Fritz.

În urma acestor informații, președintele USR a respins în mod categoric faptul că ar fi vorba despre el.

„Resping categoric speculațiile apărute în presă că eu aș fi cel care i-ar fi spus președintelui «asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea». Este o minciună sfruntată și solicit redacțiilor care o propagă s-o retragă”, a transmis Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.