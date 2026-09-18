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Nicușor Dan, despre sprijinul cu interceptoare Patriot pentru Ucraina: „O să existe o donație din partea României”

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri, în timpul vizitei în Ucraina, că statele NATO care dispun de interceptoare pentru sistemele Patriot vor participa la un efort comun de sprijinire a Ucrainei, la care va contribui și România.
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Iulian Moşneagu
18 sept. 2026, 19:05, Politic
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Nicușor Dan a făcut declarațiile după participarea la summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, organizat la invitația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Întrebat despre drona care a explodat în Portul Constanța, Nicușor Dan a spus că instituțiile implicate au întocmit un raport intern, care are atât o componentă publică, cât și una militară, secretă.

„Legat de dronă, a fost un raport intern al tuturor instituțiilor implicate, care are o componentă publică, o componentă militară secretă. În baza acestui raport au fost puse un set de întrebări către partea ucraineană, ca să lămurim cu totul subiectul. Și ei sunt încă în curs de analiză. Am evocat subiectul chiar azi la întâlnirea bilaterală”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit apoi despre cooperarea dintre România și Ucraina pentru producția de drone.

„Pe producția de drone există deja un contact între firme ucrainene și Ministerul Apărării din România. Deci lucrurile sunt avansate și, prin cadrul pe care îl avem, partea de hârtii este mult simplificată”, a spus președintele.

Nicușor Dan a anunțat și că România va participa la efortul comun al statelor NATO pentru furnizarea de interceptoare Patriot Ucrainei.

Este un efort comun al țărilor NATO care au interceptoare Patriot. România este una dintre ele și o să existe, repet, proporțional cu celelalte țări NATO care au interceptoare, o să existe o donație din partea României”, a anunțat Nicușor Dan.

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