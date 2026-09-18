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Un cetățean străin a fost reținut după ce a agresat sexual și a lovit o tânără pe o stradă din Capitală

Un cetățean străin în vârstă de 30 de ani a fost reținut vineri de polițiștii din București, după ce ar fi agresat sexual și lovit o tânără de 25 de ani. Acesta va fi prezentat magistraților cu propunerile legale.
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Radu Mocanu
18 sept. 2026, 16:51, Social
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Incidentul ar fi avut loc miercuri, 16 septembrie, în jurul orei 22:00. Bărbatul ar fi abordat victima, o tânără în vârstă de 25 de ani, pe care ar fi atins-o într-o zonă intimă. După ce femeia l-ar fi confruntat cu privire la gestul său, bărbatul ar fi lovit-o peste față. 

„În jurul orei 22.00, în timp ce se aflau în dreptul unui imobil din Sectorul 2, bănuitul ar fi atins-o pe tânără într-o zonă intimă, profitând de imposibilitatea persoanei vătămate de a se apăra și de a-și exprima voința determinată de modalitatea intempestivă în care a acționat. Ulterior, în momentul în care persoana vătămată l-ar fi confruntat cu privire la gesturile pe care le-ar fi făcut, bănuitul ar fi exercitat acte de violență asupra acesteia, lovind-o în zona feței”, notează DGPMB. 

Mai mulți trecători care se aflau în apropiere au intervenit imediat în sprijinul victimei, reușind să gestioneze situația până la sosirea echipajelor de la Secția 8 Poliție. 

„În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de agresiune sexuală, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice”, au transmis polițiștii bucureșteni. 

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