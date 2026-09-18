Insula Lacul Morii s-a redeschis oficial. Ce activități a pregătit Primăria Sectorului 6

„Până la ora 18:00, când va avea loc inaugurarea oficială a Insulei Lacul Morii, alături de primarul Paul Moldovan, vă așteaptă o zi plină de activități”, a transmis Primăria Sectorului 6 pe Facebook.

Ce activități îi așteaptă pe vizitatori

Pentru copii sunt pregătite ateliere creative, sesiuni de pictură pe față și activități cu baloane modelabile.

Programul include și activități nautice organizate alături de Federația Română de Yachting, dar și un simulator de barcă „pentru o experiență cât mai aproape de aventura pe apă”.

De asemenea, de la ora 18:00, Orchestra Simfonică București va susține un recital în aer liber pentru participanți.

Investiție de aproape 59 de milioane de lei din fonduri europene

Modernizarea insulei reprezintă o investiție de aproximativ 58.9 milioane de lei din fonduri europene. În ceea ce privește infrastructura și agrementul, amplasamentul a fost dotat cu pontoane speciale destinate sporturilor nautice și cu un nou pod de acces către insuliță.

Insula are o suprafață totală de 3.4 hectare, dintre care 2.3 hectare sunt amenajate ca spații verzi. Proiectul de modernizare a inclus plantarea a aproximativ 400 de arbori și a mii de plante adaptate ecosistemului local.