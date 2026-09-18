Prima pagină » Știrile zilei » Insula Lacul Morii s-a redeschis oficial. Ce activități a pregătit Primăria Sectorului 6

Insula Lacul Morii s-a redeschis oficial. Ce activități a pregătit Primăria Sectorului 6

Insula Lacul Morii s-a redeschis pentru public după finalizarea lucrărilor de modernizare, iar Primăria Sectorului 6 a organizat, cu ocazia inaugurării, o serie de activități pentru copii și adulți, de la plimbări și ateliere creative până la activități nautice și un recital al Orchestrei Simfonice București.
Insula Lacul Morii s-a redeschis oficial. Ce activități a pregătit Primăria Sectorului 6
Sursa foto: Facebook
Radu Mocanu
18 sept. 2026, 16:27, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Până la ora 18:00, când va avea loc inaugurarea oficială a Insulei Lacul Morii, alături de primarul Paul Moldovan, vă așteaptă o zi plină de activități”, a transmis Primăria Sectorului 6 pe Facebook.  

Ce activități îi așteaptă pe vizitatori

Pentru copii sunt pregătite ateliere creative, sesiuni de pictură pe față și activități cu baloane modelabile.

Programul include și activități nautice organizate alături de Federația Română de Yachting, dar și un simulator de barcă „pentru o experiență cât mai aproape de aventura pe apă”. 

De asemenea, de la ora 18:00, Orchestra Simfonică București va susține un recital în aer liber pentru participanți. 

Investiție de aproape 59 de milioane de lei din fonduri europene

Modernizarea insulei reprezintă o investiție de aproximativ 58.9 milioane de lei din fonduri europene. În ceea ce privește infrastructura și agrementul, amplasamentul a fost dotat cu pontoane speciale destinate sporturilor nautice și cu un nou pod de acces către insuliță. 

Insula are o suprafață totală de 3.4 hectare, dintre care 2.3 hectare sunt amenajate ca spații verzi. Proiectul de modernizare a inclus plantarea a aproximativ 400 de arbori și a mii de plante adaptate ecosistemului local. 

Recomandarea video

Trecutul rusesc și prieteniile militare la Moscova ale Cameliei Vannacci, soția româncă a liderului extremist italian
G4Media
Disputa dintre Ion Țiriac și Eduard Novak: „Chemați toată presa, nu se poate așa ceva”
GSP.ro
Fosta prefectă USR de Timiș, Elena Micicoi, plasată sub control judiciar, după o noapte în arest. Susține că ancheta e orchestrată politic
Gandul
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Cancan
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport
Am luat Bucureștiul la furculiță: de la parizer pane și chifteluțe „ca la bunica” la foie gras și caviar
Libertatea
De ce apar vânătăi fără să te lovești? Când sunt normale și când pot ascunde o problemă de sănătate
CSID
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia