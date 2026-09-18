Pompierii vor urca 210 trepte cu 35 de kilograme în spate. Competiție internațională inedită în Satu Mare

Cea de-a XII-a ediție a Competiției Internaționale „SCĂRI” pentru pompieri este organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare în perioada 23-25 septembrie.

Concursul va începe joi, 24 septembrie, la ora 9.00, cu festivitatea de deschidere. Ulterior, pompierii vor parcurge contracronometru traseul din interiorul Palatului Administrativ.

Proba pune la încercare atât viteza, cât și rezistența concurenților. Aceștia trebuie să urce 210 trepte până la etajul 10 purtând echipamentul individual de protecție și aparatul de respirat cu aer comprimat.

La competiție participă echipaje din inspectoratele pentru situații de urgență din 17 județe și din București-Ilfov, precum și reprezentanți ai Direcției de Apărare împotriva Catastrofelor Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria.

Printre județele participante se numără Alba, Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Bihor, Brașov, Cluj, Constanța, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Neamț, Olt, Sălaj, Sibiu și Tulcea.

Exercițiu de descarcerare pentru public

Competiția va fi însoțită de activități pentru public, astfel încât sătmărenii să poată vedea mai îndeaproape modul în care se pregătesc și intervin pompierii.

Pentru copii și familii vor fi organizate jocuri de ștafetă, demonstrații și lecții de prim ajutor, precum și prezentări ale tehnicii și echipamentelor de intervenție.

Între orele 12.30 și 15.00 este programat și un exercițiu demonstrativ de descarcerare, organizat de pompieri împreună cu partenerii de la Crucea Roșie. Salvatorii vor arăta etapele unei intervenții în cazul unui accident rutier și modul în care este extrasă în siguranță o persoană încarcerată.

Festivitatea de premiere este programată în jurul orei 18.00.