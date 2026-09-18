Comisia Europeană UE acordă Ucrainei 3,3 miliarde de euro pentru drone și rachete

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că fondurile vor fi puse la dispoziția Ucrainei pentru achiziționarea de echipamente necesare apărării teritoriului și spațiului aerian în contextul războiului cu Rusia.

Este a patra plată efectuată către Ucraina în cadrul componentei de apărare a împrumutului de sprijin. Potrivit Comisiei Europene, după această tranșă, valoarea totală a fondurilor plătite Ucrainei în 2026, pentru apărare și sprijin mai larg, va ajunge la aproape 15 miliarde de euro.

Împrumut de 90 de miliarde de euro pentru 2026-2027

Sprijinul face parte din mecanismul european în valoare de 90 de miliarde de euro, destinat Ucrainei pentru perioada 2026-2027. Pachetul este împărțit orientativ în 30 de miliarde de euro pentru sprijin bugetar și 60 de miliarde de euro pentru apărare.

Pentru 2026, Comisia Europeană prevede până la 45 de miliarde de euro în sprijin pentru Ucraina, dintre care 28,3 miliarde de euro sunt destinate capacităților industriale de apărare.

UE susține că rapiditatea livrărilor este esențială, în condițiile în care Ucraina are nevoie de produse militare în cantitățile necesare și într-un timp cât mai scurt.

UE pregătește un nou program de apărare antiaeriană

Comisia Europeană intenționează, de asemenea, să folosească fondurile rămase din instrumentul SAFE pentru lansarea unui program comun UE-Ucraina în domeniul apărării.

Inițiativa ar urma să contribuie la dezvoltarea unui sistem european de apărare antiaeriană și antirachetă, construit în jurul proiectului Freya. Potrivit Comisiei, proiectul ar combina experiența acumulată de Ucraina pe câmpul de luptă cu capacitățile tehnologice și industriale europene.

Anunțul vine după ce, pe 11 septembrie, Comisia Europeană a aprobat alte 6,1 miliarde de euro pentru achiziții destinate apărării aeriene și antirachetă a Ucrainei, precum și pentru muniție, drone și război electronic. Finanțarea include și posibilitatea achiziționării unor rachete PAC-3 pentru sistemele Patriot.

Peste 220 de miliarde de euro, sprijin european pentru Ucraina

Potrivit datelor Comisiei Europene, UE și statele membre au furnizat Ucrainei, de la începutul invaziei ruse, peste 220 de miliarde de euro sub forma sprijinului financiar, militar, umanitar și economic. Din această sumă, 3,8 miliarde de euro provin din veniturile generate de activele rusești imobilizate.

Noile plăți fac parte din mecanismul prin care Uniunea Europeană urmărește atât susținerea capacităților de apărare ale Ucrainei, cât și dezvoltarea industriei de apărare a acestei țări și integrarea sa treptată în baza industrială și tehnologică de apărare europeană.