Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de oi și capre. 1,3 milioane de vaccinuri vor fi gratuite

Măsurile prevăd vaccinarea diferențiată în funcție de riscul epidemiologic, iar România va primi gratuit 1,3 milioane de doze de vaccin.

Aprobarea planului deschide calea pentru reluarea comerțului, însă exporturile nu vor fi reluate automat în această etapă, fiind necesare mai multe proceduri înaintea redeschiderii efective a livrărilor.

Regim special pentru Constanța și Tulcea

Potrivit ANSVSA, documentul elaborat de experții instituției a fost aprobat fără modificări de reprezentanții tuturor celor 27 de state membre în comitetul de specialitate al Comisiei Europene.

Strategia prevede două regimuri de vaccinare.

În județele Tulcea și Constanța, considerate zone cu risc maxim, va fi aplicată schema completă de imunizare împotriva Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) și Variolei Ovine și Caprine (VOC). Animalele din această zonă vor putea fi exportate numai către țări terțe care acceptă explicit importurile provenite din teritorii în care se practică vaccinarea.

În restul României este prevăzută exclusiv vaccinarea împotriva Variolei Ovine și Caprine. ANSVSA susține că această diferențiere permite menținerea statutului de teritoriu „liber de PMR” pentru restul țării și protejarea fluxurilor comerciale din zonele neafectate.

Șase piețe externe, securizate de România

Autoritatea anunță că România a semnat deja acorduri pentru exporturi în condiții de vaccinare cu șase state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia.

Alte șapte acorduri similare se află, potrivit ANSVSA, în negocieri avansate.

Pentru reluarea efectivă a exporturilor mai trebuie parcurse însă mai multe etape. Comisia Europeană trebuie să adopte o nouă decizie de punere în aplicare, care să stabilească statutul special pentru județele cu risc ridicat și să recunoască restul teritoriului național ca fiind liber de boală. Ulterior trebuie activate acordurile comerciale cu statele din afara UE și începută campania de vaccinare.

Executivul european va pune gratuit la dispoziția României 1,3 milioane de doze, iar ANSVSA precizează că administrarea acestora nu va presupune costuri pentru crescători.

ANSVSA anunță controale mai stricte

Până la publicarea noii decizii europene și începerea vaccinării, DSVSA și Ministerul Afacerilor Interne vor intensifica verificările în trafic și în exploatațiile de animale.

ANSVSA avertizează că transporturile clandestine și comerțul ilegal cu animale pot compromite măsurile epidemiologice și pot întârzia adoptarea deciziei europene.

Autoritatea precizează că aproximativ 19.000 de ovine au fost sacrificate în 2026 în cadrul măsurilor împotriva răspândirii PMR și VOC, echivalentul a 0,13% din efectivul estimat la nivel național. Totodată, instituția subliniază că planul aprobat nu afectează exporturile de carcase, lapte sau produse lactate din România.