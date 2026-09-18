Bani pentru fermele de oi și capre afectate de restricțiile la export

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat, pentru consultare publică, proiectul Ghidului solicitantului aferent intervenției DR-21 „Investiții pentru prevenirea răspândirii epizootiilor în exploatațiile zootehnice”.

Măsura este destinată consolidării biosecurității în fermele de ovine și caprine, în contextul problemelor cu care se confruntă sectorul, inclusiv al restricțiilor impuse exportului de animale.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, finanțarea va putea fi utilizată pentru investiții care contribuie la prevenirea apariției și răspândirii pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine.

Intervenția DR-21 a fost introdusă în urma modificării Planului Strategic PAC 2023–2027, transmisă Comisiei Europene.

Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, aceasta este prima formă de sprijin dintre cele discutate cu organizațiile crescătorilor pentru care există deja acordul Comisiei Europene și care este pregătită pentru lansare.

„Prin DR-21, susținem investiții concrete în biosecuritate, care îi ajută pe crescători să prevină apariția și răspândirea bolilor și să își protejeze efectivele”, a declarat Tánczos Barna.

Cine poate primi finanțarea

Sprijinul se adresează crescătorilor de ovine și caprine care dețin exploatații înregistrate cu cod ANSVSA și au un efectiv de cel puțin 150 de capete.

Valoarea finanțării poate ajunge la 50.000 de euro pentru un beneficiar, iar sprijinul public nerambursabil poate acoperi 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Pentru viitoarea sesiune este propus un buget total de 9 milioane de euro. Proiectele vor putea fi depuse până când valoarea solicitărilor ajunge la 300% din alocarea disponibilă.

Investiții ce vor putea fi finanțate

Printre cheltuielile eligibile se numără echipamentele și instalațiile pentru decontaminarea, dezinfecția și dezinsecția mijloacelor de transport, a personalului, suprafețelor și aerului.

De asemenea, vor putea fi finanțate instalații și echipamente pentru înființarea sau modernizarea filtrului sanitar-veterinar, precum și garduri de protecție și delimitare.

Lista investițiilor include și sisteme destinate izolării sau carantinării animalelor, precum și echipamente pentru controlul accesului în exploatație.

Ghidul este în consultare publică

Proiectul Ghidului solicitantului pentru intervenția DR-21 este disponibil pe site-ul AFIR și se află în etapa de consultare publică.

Prin această intervenție, autoritățile urmăresc să sprijine crescătorii în realizarea unor investiții care să reducă riscul apariției și răspândirii bolilor în efective și să îmbunătățească nivelul de biosecuritate al exploatațiilor zootehnice.