Nuclearelectrica a semnat cu omoloaga sa din Argentina un memorandum pentru cooperarare în operarea și dezvoltarea tehnologiei CANDU 6. Declarațiile viitorului director general interimar

Memorandumul de înțelegere a fost semnat în contextul în care atât Nuclearelectrica (SNN), cât și Nucleoelectrica Argentina Sociedad Anonima operează tehnologie CANDU 6, ambele companii deținând capabilități, competente tehnice și experiență relevantă în inginerie, operare, mentenanță, managementul proiectelor majore, extinderea duratei de viață, analize de securitate nucleară și operare a reactoarelor nucleare cu tehnologie CANDU 6, au transmis reprezentanții companiei controlate de statul român, care deține, prin Ministerul Energiei, pachetul majoritar, de 82,49% din acțiuni.

Potrivit oficialilor, Nucleoelectrica Argentina Sociedad Anonima a finalizat de asemenea procesul de retehnologizare a centralei Embalse, centrala care operează tehnologie CANDU, Nuclearelectrica fiind în prezent în faza a doua de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă și în faza a doua de implementare a Proiectului Unităților 3 și 4, ambele părți urmând să contribuie prin impărtășirea de bune practici la consolidarea industriei nucleare prin experiența proprie în operarea de tehnologie CANDU 6.

Argumentele oficialilor

Semnatar din partea Nuclearelectrica fost Mihai Gioară, în prezent director de Dezvoltare și managementul participațiilor, care este cel care va prelua interimar conducerea producătorului național de energie nucleară, după încheierea mandatului, la care a renunțat, al lui Cosmin Ghiță.

„Cooperarea, în arii tehnice esențiale, între doi operatori nucleari de tehnologie CANDU înseamnă contribuție bilaterală eficientă dedicată îmbunătățirii și dezvoltării continue a operării, în baza unor practici și lecții invățate, a proceselor de retehnologizare, implementare de proiecte și punere în funcțiune de noi capacități, practic o evaluare inter-pares cu beneficii bilaterale concrete pe termen mediu și lung. Ambele companii dețin o experiență îndelungată în operarea tehnologiei CANDU 6 și ambele sunt dedicate consolidării industriei nucleare la nivel local și global, cu o contribuție semnificativă adusă de-a lungul anilor. Apreciez acest parteneriat și sunt convins că echipele tehnice ale celor două companii vor avea rezultate notabile.” – Mihai Gioară, Director Dezvoltare și Managementul Participațiilor

Potrivit reprezentanților producătorului român, colaborarea între cele două companii și schimbul de experiență reprezintă un avantaj concret în derularea Proiectului Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă și reconfirmă angajamentul Nuclearelectrica pentru implementarea proiectului la cele mai înalte standarde.

Astfel, parțile vor explora oportunități în arii precum: aspecte tehnice aferente tehnologiei CANDU 6, extinderea duratei de viață a reactoarelor, procese de retehnologizare, modernizare, inginerie pentru materiale, inginerie electrică, mecanică, civilă, procese și instrumente de control, analize de securitate nucleară, dinamica fluidelor, fizica reactorului, sprijin în construirea de noi unități, experiența de punere în funcțiune, etc, prin utilizarea experienței câstigate în timp și dorinței comune de dezvoltare.

Cele două companii vor inființa un Steering Committee responsabil cu avansarea fluxului de activități care să sprijine demersul de explorare de oportunități și dezvoltarea ulterioară a cooperării, au transmis oficialii, subliniind că contribuția energiei nucleare la asigurarea securității energetice, lanțului de aprovizionare și dezvoltării economice extinse este esențială, iar dezvoltarea bazelor de expertiză o necesitate cu efect pe termen lung.