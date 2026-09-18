Când ar putea apărea GTA 6 Online. Șeful Twitch face un anunț neașteptat

Dan Clancy, CEO-ul Twitch, a declarat într-un interviu pentru Bloomberg că a discutat în repetate rânduri cu reprezentanții Rockstar despre planurile companiei, scrie Dexerto.
Vorbind despre impactul GTA 6 asupra industriei jocurilor video, Clancy a spus că lansarea jocului va aduce o creștere importantă, urmată de una „și mai mare” anul viitor, când Rockstar ar urma să lanseze componenta multiplayer. Declarația a stârnit interesul gamerilor deoarece Rockstar nu a oferit până acum detalii oficiale despre următoarea versiune a GTA Online.
GTA 6 este programat să apară pe 19 noiembrie, pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Compania nu a anunțat dacă modul online va fi disponibil în același timp cu jocul sau va apărea ulterior. Dacă afirmația lui Clancy se referă la o lansare în 2027, aceasta ar însemna că multiplayerul ar putea debuta la câteva luni după jocul principal.
Rockstar este cunoscută pentru discreția privind proiectele sale. Studioul a evitat până acum să ofere informații despre GTA 6 Online, în timp ce interesul comunității pentru joc a crescut constant. Și conducerea Take-Two, compania-mamă a Rockstar Games, a lăsat anterior deschisă posibilitatea ca actualul GTA Online să continue după lansarea GTA 6. CEO-ul Take-Two, Strauss Zelnick, a indicat că firma își menține jocurile online atât timp cât există interes din partea jucătorilor. El a oferit drept exemplu seria NBA 2K Online din China, unde o nouă versiune a fost lansată în timp ce precedentul titlu făcea deja parte din ecosistem.