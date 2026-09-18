Când ar putea apărea GTA 6 Online. Șeful Twitch face un anunț neașteptat

Dan Clancy, CEO-ul Twitch, a declarat într-un interviu pentru Bloomberg că a discutat în repetate rânduri cu reprezentanții Rockstar despre planurile companiei, scrie Dexerto.

Vorbind despre impactul GTA 6 asupra industriei jocurilor video, Clancy a spus că lansarea jocului va aduce o creștere importantă, urmată de una „și mai mare” anul viitor, când Rockstar ar urma să lanseze componenta multiplayer. Declarația a stârnit interesul gamerilor deoarece Rockstar nu a oferit până acum detalii oficiale despre următoarea versiune a GTA Online.

Multiplayerul ar putea veni în 2027

GTA 6 este programat să apară pe 19 noiembrie, pe PlayStation 5 și Xbox Series X|S. Compania nu a anunțat dacă modul online va fi disponibil în același timp cu jocul sau va apărea ulterior. Dacă afirmația lui Clancy se referă la o lansare în 2027, aceasta ar însemna că multiplayerul ar putea debuta la câteva luni după jocul principal.

Rockstar păstrează în continuare tăcerea

Rockstar este cunoscută pentru discreția privind proiectele sale. Studioul a evitat până acum să ofere informații despre GTA 6 Online, în timp ce interesul comunității pentru joc a crescut constant. Și conducerea Take-Two, compania-mamă a Rockstar Games, a lăsat anterior deschisă posibilitatea ca actualul GTA Online să continue după lansarea GTA 6. CEO-ul Take-Two, Strauss Zelnick, a indicat că firma își menține jocurile online atât timp cât există interes din partea jucătorilor. El a oferit drept exemplu seria NBA 2K Online din China, unde o nouă versiune a fost lansată în timp ce precedentul titlu făcea deja parte din ecosistem.