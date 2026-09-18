Sorin Grindeanu, noi critici la adresa lui Siegfried Mureșan: Persoanele care fac asemenea lucruri nu pot să ocupe demnități mari în statul român

Acuzații de subminare a intereselor României la Bruxelles

Sorin Grindeanu a criticat scrisoarea transmisă instituțiilor europene de grupurile politice din care fac parte PNL și USR, prin care se solicita suspendarea fondurilor europene în contextul adoptării Legii integrității.

„Pentru mine, ceea ce a făcut PPE și Renew, adică familiile politice europene din care fac parte PNL și USR și anume acea scrisoare prin care cereau retragerea sau neacordarea celor 770 de milioane de euro pentru România, pentru acea Lege a integrității, care a fost declarată constituțională, care a parcurs tot parcursul legal în România, pentru mine acest lucru nu poate fi iertat”, a declarat Grindeanu, vineri, la Antena 3 CNN.

„Faptul că tu te duci la Bruxelles și-ți folosești poziția în a face rău României aceste lucruri pentru mine contează foarte mult și eu cred că pentru români contează foarte mult”, a mai spus liderul PSD.

Incompatibilitate cu funcția de premier

Acesta a mai transmis că participarea la astfel de demersuri creează o situație de incompatibilitate cu o funcție importantă în statul român.

„Persoanele care fac asemenea lucruri de asemenea, tot din perspectiva mea, nu pot să ocupe demnități mari în statul român”, a mai precizat Sorin Grindeanu.

Scrisoarea PPE și Renew și „amendamentul Fritz”

La finalul lunii august, Partidul Popular European (PPE) și grupul Renew Europe îi cer președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să blocheze cei 770 de milioane de euro din fondurile PNRR destinate României pentru Legea Integrității, invocând probleme legate de statul de drept.

Demersul familiilor europene a venit după ce PSD a introdus „amendamentul Fritz” în Legea integrității, amendment potrivit căruia, primarul Timișoarei își va pierde mandatul, întrucât la începutul verii a fost găsit în conflict de interese de către ÎCCJ.