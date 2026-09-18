Tanczos Barna, după ce Comisia Europeană a aprobat planul României pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine: „Este o decizie extrem de importantă”

„După întâlnirile de la Bruxelles și discuția de ieri, în sistem de videoconferință, cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Oliver Várhelyi, Comisia Europeană a aprobat Planul de Acțiune al României, transmis de ANSVSA pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine”, a scris ministrul Tanczos Barna într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, aprobarea planului reprezintă primul pas necesar pentru reluarea comerțului internațional cu ovine și caprine.

„Este o decizie extrem de importantă, pentru că reprezintă primul pas necesar către reluarea comerțului internațional în acest sector”, a adăugat Tanczos Barna.

În cadrul discuțiilor cu oficialii europeni, partea română a prezentat măsurile luate pentru combaterea pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine.

„În convorbirea de ieri am prezentat măsurile luate de România pentru combaterea pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine, am susținut importanța adaptării regulilor europene pentru a permite exportul animalelor vaccinate și le-am mulțumit experților Comisiei Europene pentru colaborarea din ultimele luni”, a subliniat ministrul.

Tanczos Barna a precizat că demersurile diplomatice vor continua pentru adoptarea următoarelor decizii necesare reluării exporturilor.

ANSVSA a anunțat, la rândul său, că Planul de Acțiune transmis de România a fost aprobat fără modificări de reprezentanții celor 27 de state membre, în cadrul comitetului de specialitate al Comisiei Europene.