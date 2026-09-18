UE vrea să oprească exporturile de fier vechi către India și Egipt / Bruxelles-ul invocă motive de mediu

Uniunea Europeană propune restricționarea exporturilor de deșeuri metalice către India și Egipt, după ce cele două țări nu au demonstrat că dispun de controale suficiente pentru gestionarea acestora în condiții considerate ecologice, scrie Politico.

Măsura ar putea afecta doi dintre cei mai importanți cumpărători de fier vechi din Europa.

Potrivit evaluării Comisiei Europene, India și Egiptul nu au oferit suficiente dovezi că deșeurile provenite din UE sunt tratate în mod „ecologic rațional”, inclusiv în ceea ce privește controalele pentru prevenirea poluării.

Exporturile de deșeuri nepericuloase vor fi interzise din 2027

Propunerea vine în contextul unor noi reguli europene privind transportul deșeurilor.

Începând din mai 2027, exporturile de deșeuri nepericuloase către țările din afara Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) vor fi interzise, cu excepția statelor care primesc o derogare specială din partea UE.

Miza economică este importantă. Uniunea Europeană a exportat în 2025 aproape 19 milioane de tone de fier vechi, mai mult de jumătate din totalul materiilor prime reciclabile exportate de blocul comunitar.

Decizia privind fierul vechi vine după o controversă

India a cumpărat peste 850.000 de tone, în timp ce Egiptul a importat mai mult de 1,3 milioane de tone.

Decizia privind fierul vechi vine după o altă controversă legată de exporturile europene de deșeuri metalice către India.

Comisia Europeană a renunțat la începutul acestei luni la planurile privind introducerea unor taxe la export pentru deșeurile de aluminiu.

Măsura fusese analizată în contextul presiunilor industriei europene a aluminiului, care solicită acces prioritar la deșeurile generate pe piața comunitară.

India și Egiptul ar putea să importe alte deșeuri

Stéphane Séjourné, comisarul european responsabil de industrie, a explicat că instrumentul pregătit ar fi acoperit doar aproximativ jumătate din exporturile europene de deșeuri de aluminiu. Bruxelles-ul caută acum o soluție separată de instrumentele tradiționale ale politicii comerciale.

India și Egiptul nu ar urma să fie excluse însă de pe piața europeană a tuturor materialelor reciclabile.

Cele două țări ar putea continua să importe din UE hârtie, lemn, cauciuc și deșeuri textile.

Comisia Europeană va consulta autoritățile celor două state în privința eventualelor excepții până la 16 octombrie, urmând ca lista finală a țărilor autorizate să fie adoptată în noiembrie.