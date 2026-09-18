Rusia amenință UE cu acțiuni în instanță, iar Europa promovează modelul „agresorul plătește” pentru Ucraina

Banca Centrală a Rusiei afirmă că a deschis un nou front juridic împotriva Uniunii Europene în legătură cu rezervele suverane înghețate, iar Europa dezvoltă un model de tipul „agresorul plătește”, prin care Moscova este obligată să suporte costurile financiare ale războiului său împotriva Ucrainei.

Potrivit Kyiv Post, Banca Rusiei a anunțat joi că a depus, pe 15 septembrie, o acțiune la Tribunalul UE împotriva unor prevederi din cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene, adoptat în luna iulie.

Măsura contestată permite instanțelor și statelor membre UE să refuze recunoașterea sau executarea anumitor hotărâri ale instanțelor rusești în alte jurisdicții.

Banca Centrală a Rusiei a calificat măsura drept o „încercare directă” de a interveni în procedurile aflate în desfășurare în Belgia, care vizează Euroclear, depozitarul de titluri de valoare cu sediul la Bruxelles.

Euroclear deține cea mai mare parte a activelor suverane rusești imobilizate în Europa.

Rusia a spus în repetate rânduri că încercările UE de a folosi activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei ar putea crea un „coșmar juridic” pentru blocul comunitar.

Euroclear respinge pretențiile Moscovei

La sfârșitul lunii iunie, Euroclear deținea active rusești supuse sancțiunilor în valoare de 202 miliarde de euro, aproximativ 230,2 miliarde de dolari.

În luna mai, o instanță din Moscova a dat câștig de cauză Băncii Centrale a Rusiei într-un proces împotriva Euroclear. În luna iulie, apelul Euroclear a fost respins, iar compania a respins ferm acuzațiile Moscovei.

Euroclear a calificat pretențiile Băncii Centrale a Rusiei drept „nefondate”, precizând că astfel de solicitări nu sunt recunoscute de legislația UE. Ea a mai spus că nu recunoaște jurisdicția instanței rusești.

Europa construiește un model de tip „agresorul plătește”

Disputa depășește acum cazul Euroclear. Europa face o legătură între activele rusești înghețate și ideea că Moscova trebuie, în cele din urmă, să suporte consecințele financiare ale invaziei Ucrainei.

Consiliul European a stabilit că activele rusești trebuie să rămână imobilizate până când Rusia pune capăt războiului și despăgubește Ucraina pentru daunele provocate.

Principiul se regăsește și în împrumutul UE pentru Ucraina, în valoare de 90 de miliarde de euro, pentru perioada 2026-2027. Potrivit acordului european, Ucraina va rambursa împrumutul doar după ce va primi despăgubiri din partea Rusiei.

Până atunci, activele rusești rămân imobilizate, iar UE și-a rezervat dreptul de a le folosi pentru rambursarea împrumutului, în conformitate cu legislația europeană și dreptul internațional.

Împrumutul de 90 de miliarde de euro va acoperi nevoile de apărare și bugetare ale Ucrainei în 2026 și 2027. Aproximativ 60 de miliarde de euro vor merge către sprijin militar, iar 30 de miliarde de euro către sprijin economic și bugetar.

Ucraina va trebui să ramburseze împrumutul abia după ce Rusia va plăti despăgubiri.