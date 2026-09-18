Acorduri SUA-Rusia înainte de sfârșitul războiului din Ucraina. „Concesii mai mari pentru Moscova dacă face pași spre dezescaladare”

Casa Albă ar putea accepta semnarea unor acorduri cu Rusia înainte de încheierea războiului, au declarat pentru The New York Times surse apropiate negocierilor. Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a explicat că o asemenea abordare ar demonstra Moscovei că Statele Unite tratează serios relansarea relațiilor cu Rusia.

Strategia reprezintă o schimbare față de poziția exprimată anul trecut de Donald Trump, care condiționa reluarea relațiilor economice de încheierea războiului.

„Vor să facă afaceri. Dar nu vor face afaceri până când nu rezolvăm războiul”, declara Trump înaintea summitului cu Vladimir Putin din Alaska.

Washingtonul caută noi stimulente pentru Moscova

Negocierile privind teritoriile ucrainene au ajuns într-un impas. Vladimir Putin insistă asupra controlului unei părți din teritoriul Ucrainei, în timp ce Kievul refuză să se retragă din zonele din Donbas revendicate de Rusia.

Administrația americană urmărește acum să creeze mai multe stimulente, inclusiv pentru membrii elitei ruse, astfel încât aceștia să susțină încheierea războiului, au declarat sursele americane. În opinia Washingtonului, demararea unor proiecte economice înainte de oprirea luptelor ar putea să-i convingă pe cei din anturajul lui Putin care se opun apropierii de SUA că Trump dorește într-adevăr o nouă relație cu Rusia.

Balazs Jarabik, fost diplomat al Uniunii Europene la Kiev, consideră că există indicii că Statele Unite iau în calcul „concesii mai mari față de Rusia”.

El a explicat că Washingtonul transmite acum că unele acorduri ar putea fi încheiate dacă Moscova face mai întâi pași concreți spre dezescaladare. Anterior, SUA s-au opus semnării unor astfel de înțelegeri înainte de un armistițiu.

Metale rare, aluminiu, Arctica și gaze rusești

Consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, declara, după întâlnirea din 5 septembrie dintre Putin și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, că au fost discutate în detaliu „chestiuni economice și posibile proiecte ruso-americane majore, reciproc avantajoase”.

Rusia promovează oportunități de afaceri în relația cu administrația Trump încă de la revenirea acestuia la Casa Albă. Oficialii ruși au propus proiecte în domeniul metalelor rare și aluminiului, investiții comune în regiunea arctică și chiar implicarea companiilor americane în comercializarea gazelor naturale rusești în Europa.

Noi sancțiuni, în paralel cu oferta de cooperare

În timp ce administrația Trump analizează acorduri economice cu Rusia, Congresul SUA a adoptat un proiect de sancțiuni care vizează sectorul energetic rus. Măsura a fost aprobată cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă.

Proiectul îi permite președintelui să impună tarife de până la 100% țărilor care cumpără cele mai mari cantități de petrol sau gaze din Rusia și prevede sancțiuni împotriva unor oficiali, oameni de afaceri și instituții financiare rusești.

Donald Trump a transmis că va semna proiectul. Susținătorii acestuia din Congres consideră că sancțiunile vor crește presiunea asupra Moscovei pentru a face compromisuri în negocierile privind războiul din Ucraina.

Putin, convins că Rusia va prelua întregul Donbas

În timpul întâlnirii din septembrie cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, Putin s-a declarat convins că trupele ruse vor prelua în câteva luni controlul asupra întregii regiuni Donbas, susținând că Rusia este pregătită să atace rețeaua electrică a Ucrainei înainte de venirea iernii.

Reprezentanții SUA i-au amintit liderului rus că făcuse afirmații similare cu un an înainte și l-au întrebat care sunt șansele ca, peste încă un an, discuțiile să se afle în același punct.

Oficialii ucraineni au declarat că negocierile trilaterale dintre Statele Unite, Ucraina și Rusia ar putea fi reluate în octombrie. Printre subiectele care ar urma să fie discutate se numără posibilitatea unui armistițiu limitat, care să oprească atacurile asupra transportului maritim din Marea Neagră sau asupra infrastructurii energetice.