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Zara Larsson a criticat Casa Albă pentru că a folosit piesa „Midnight Sun” într-un videoclip cu deportări

Vedeta pop suedeză Zara Larsson a criticat Casa Albă pentru utilizarea piesei „Midnight Sun”, una dintre cele mai cunoscute melodii ale sale, într-o înregistrare video care părea să prezinte raiduri ale forțelor de ordine din domeniul imigrației.
Zara Larsson a criticat Casa Albă pentru că a folosit piesa „Midnight Sun” într-un videoclip cu deportări
Sursa foto: Captură video X / @infozarabrasil
Ioana Târziu
18 sept. 2026, 09:55, Știrile zilei
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Melodia a fost eliminată de atunci pe postare. Totuși, videoclipul este încă vizibil pe pagina de TikTok a Casei Albe, potrivit BBC.

Videoclipul are descrierea „never ending deportations” („deportări fără sfârșit”). Aceasta face o referire la versurile lui Larsson „never-ending midnight sun” („soare de la miezul nopții fără sfârșit”).

Piesa ei a fost folosită într-un scop „dezumanizant”

Într-o reacție postată de vedeta pop pe pagina sa de TikTok, Larsson a descris clipul ca fiind „dezumanizant”. Aceasta se alătură unei liste tot mai mari de cântărețe, inclusiv Sabrina Carpenter și Ariana Grande, care i-au spus administrației Trump să nu le folosească muzica.

Videoclipul Casei Albe îmbină mai multe filmulețe cu agenți ai Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE), precum și cu alți membri ai forțelor de ordine americane. În înregistrări, ei încătușează bărbați și îi pun în mașini, potrivit sursei citate.

„Marea majoritate a acestor persoane sunt oameni obișnuiți cu locuri de muncă. Ei încearcă doar să aibă un viitor mai bun”, a spus cântăreața.

„E atât de nebunesc cum totul este atât de memeficat și atât de «ha-ha-ha»”, spune ea.

Zara Larsson acuză Casa Albă de „diviziune”

Mai mult, acuză Casa Albă că folosește melodia ei pentru a semăna „diviziune”, în ciuda faptului că versurile reflectă o legătură între oameni și natură, potrivit lui Larsson.

La începutul acestui an, Larsson a mai criticat un videoclip asemănător. În filmuleț era prezentat președintele Donald Trump care dansa la diverse evenimente, suprapus cu hitul ei „Lush Life”.

Conturile de socializare ale Casei Albe au fost obligate să elimine diverse melodii de pe postări, în urma criticilor aduse de diverși artiști, mai arată sursa citată.

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