Acesta este orașul în care nimănui nu i se permite să aibă sonerie

Green Bank a devenit un refugiu pentru persoanele cu hipersensibilitate electromagnetică. Le oferă liniște și o viață liberă de simptomele expunerii la tehnologie, scrie Blic.

În micul oraș Green Bank, din statul american Virginia de Vest, tehnologia, așa cum o cunoaștem astăzi, este strict interzisă. Totul în numele liniștii absolute.

Această comunitate neobișnuită se află chiar în inima așa-numitei „Zone Naționale de Liniște Radio”. E o zonă de peste 33.000 de kilometri pătrați în care semnalele sunt reduse la zero absolut.

Zona de Liniște este protejată de lege

Motivul izolării acestui loc de lumea modernă îl reprezintă observatorul spațial gigant.

Green Bank găzduiește Robert C. Byrd, cel mai înalt radiotelescop mobil din lume. Telescopul captează semnale extrem de slabe din cele mai îndepărtate colțuri ale universului. Chiar și cea mai mică interferență electronică – cum ar fi un router Wi-Fi pornit sau o jucărie telecomandată a unui copil – ar bloca complet activitatea oamenilor de știință.

Fără semnal: Aici nu există rețea de telefonie mobilă, iar utilizarea internetului wireless este pedepsită de lege

Patrulele la sol: Vehicule speciale echipate cu antene patrulează regulat pe străzi, căutând surse „ilegale” de zgomot electronic.

Locuitorii bat la ușă în mod tradițional, în loc să folosească soneria, și folosesc telefoane cu fir și cabine telefonice în locul telefoanelor mobile.

Un paradis pentru persoanele alergice la viața modernă

Deși pentru majoritatea oamenilor moderni, viața fără smartphone-uri pare un coșmar, Green Bank a devenit un refugiu pentru mulți.

Zeci de oameni s-au mutat în acest oraș, susținând că suferă de hipersensibilitate electromagnetică. Este o afecțiune în care resimt dureri de cap, greață și insomnie din cauza radiațiilor emise de dispozitivele tehnologice.

Pentru ei, acest loc ascuns în munți nu reprezintă o restricție, ci singura oază în care pot trăi fără niciun fel de durere și în liniște absolută.