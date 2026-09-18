Prima pagină » Life-Inedit » Acesta este orașul în care nimănui nu i se permite să aibă sonerie

Acesta este orașul în care nimănui nu i se permite să aibă sonerie

Uitați de sunetul telefoanelor mobile, de zumzetul cuptoarelor cu microunde și chiar de soneriile electronice tradiționale. Care este cel mai liniștit loc de pe planetă, unde zgomotul este interzis prin lege.
Acesta este orașul în care nimănui nu i se permite să aibă sonerie
Andreea Tobias
18 sept. 2026, 10:23, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Green Bank a devenit un refugiu pentru persoanele cu hipersensibilitate electromagnetică. Le oferă liniște și o viață liberă de simptomele expunerii la tehnologie, scrie Blic.

În micul oraș Green Bank, din statul american Virginia de Vest, tehnologia, așa cum o cunoaștem astăzi, este strict interzisă. Totul în numele liniștii absolute.

Această comunitate neobișnuită se află chiar în inima așa-numitei „Zone Naționale de Liniște Radio”. E o zonă de peste 33.000 de kilometri pătrați în care semnalele sunt reduse la zero absolut.

Zona de Liniște este protejată de lege

Motivul izolării acestui loc de lumea modernă îl reprezintă observatorul spațial gigant.

Green Bank găzduiește Robert C. Byrd, cel mai înalt radiotelescop mobil din lume. Telescopul captează semnale extrem de slabe din cele mai îndepărtate colțuri ale universului. Chiar și cea mai mică interferență electronică – cum ar fi un router Wi-Fi pornit sau o jucărie telecomandată a unui copil – ar bloca complet activitatea oamenilor de știință.

Fără semnal: Aici nu există rețea de telefonie mobilă, iar utilizarea internetului wireless este pedepsită de lege

Patrulele la sol: Vehicule speciale echipate cu antene patrulează regulat pe străzi, căutând surse „ilegale” de zgomot electronic.

Locuitorii bat la ușă în mod tradițional, în loc să folosească soneria, și folosesc telefoane cu fir și cabine telefonice în locul telefoanelor mobile.

Un paradis pentru persoanele alergice la viața modernă

Deși pentru majoritatea oamenilor moderni, viața fără smartphone-uri pare un coșmar, Green Bank a devenit un refugiu pentru mulți.

Zeci de oameni s-au mutat în acest oraș, susținând că suferă de hipersensibilitate electromagnetică. Este o afecțiune în care resimt dureri de cap, greață și insomnie din cauza radiațiilor emise de dispozitivele tehnologice.

Pentru ei, acest loc ascuns în munți nu reprezintă o restricție, ci singura oază în care pot trăi fără niciun fel de durere și în liniște absolută.

Recomandarea video

Trecutul rusesc și prieteniile militare la Moscova ale Cameliei Vannacci, soția româncă a liderului extremist italian
G4Media
Disputa dintre Ion Țiriac și Eduard Novak: „Chemați toată presa, nu se poate așa ceva”
GSP.ro
Cum a ajuns Metrorex într-o situație neprevăzută pe Magistrala 2. De ce trenurile Bombardier au fost „interzise” la noua stație Tudor Arghezi
Gandul
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Cancan
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport
România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică, la Europenele de volei masculin, la Cluj-Napoca. „Tricolorii” sunt calificați în „optimi”
Libertatea
Schimbări majore pentru pensionari din 2027. Talonul de pensie va include cod QR sau cod de bare
CSID
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia