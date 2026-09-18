Nici pisică, nici tigru: o nouă specie descoperită în pădurile din Bolivia

Animalul, cunoscut de comunitățile locale sub numele de Tilcayo, trăiește în pădurile luxuriante din Yungas, o regiune muntoasă din Bolivia, caracterizată de umiditate ridicată și păduri acoperite frecvent de nori.

Cu o lungime de aproximativ 46 de centimetri și o greutate de circa 1,4 kilograme, Tilcayo este mai mică decât o pisică domestică obișnuită. Blana sa este maro deschis și prezintă rozete neregulate pe corp.

Cercetătorii au confirmat prin analize genetice că felina reprezintă o specie distinctă și au denumit-o Leopardus tilcayo, păstrând numele folosit de localnici, potrivit CNN.

O specie ascunsă în spatele asemănărilor

Tilcayo face parte din grupul felinelor cunoscute drept „pisici-tigru”, răspândite în mare parte din America de Sud. Aceste animale sunt considerate specii criptice, deoarece pot fi foarte greu de diferențiat doar pe baza aspectului exterior.

Cercetătorii au analizat ADN-ul provenit de la 38 de exemplare din mai multe țări sud-americane, inclusiv opt exemplare conservate în muzee. Rezultatele au arătat că ceea ce era considerat anterior un singur grup de pisici-tigru cuprinde, de fapt, cinci specii distincte din punct de vedere genetic.

Analiza indică faptul că linia evolutivă a lui Leopardus tilcayo s-a separat de celelalte pisici-tigru în urmă cu aproximativ 1,4 milioane de ani.

„Nu ne-am așteptat niciodată ca această pisică-tigru din Bolivia să fie o specie separată”, a declarat Jonas Lescroart, biolog evoluționist la Universitatea din Anvers și coautor al studiului.

Se știu încă puține lucruri despre Tilcayo

Cercetătorii subliniază că informațiile despre comportamentul și modul de viață al noii specii sunt încă limitate. Resturi de rozătoare identificate în probele de excremente sugerează că acestea ar putea face parte din dieta sa, iar imaginile surprinse de camerele de monitorizare indică faptul că animalul ar putea fi mai activ pe timpul nopții.

Unul dintre exemplarele vii studiate este un mascul în vârstă de 10 ani, care trăiește în prezent la Senda Verde Wildlife Sanctuary, după ce fusese ținut în captivitate de o familie locală.

O nouă subspecie identificată în Peru

Studiul a dus și la identificarea unei noi subspecii de pisică-tigru în Yungasul peruan. Aceasta a primit numele Leopardus tigrinus antisuyo, după Antisuyu, regiunea din vechiul Imperiu Incaș în care se află habitatul său.

Descoperirile ar putea avea implicații importante pentru conservarea acestor feline. În prezent, Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN) tratează pisicile-tigru drept două specii vulnerabile, ale căror populații sunt în declin.

Cercetătorii și-au transmis rezultatele către IUCN, care urmează să evalueze separat cele cinci linii genetice. O astfel de evaluare ar putea oferi o imagine mai precisă asupra amenințărilor la adresa fiecărei specii. Tilcayo ar putea ajunge, în urma unei evaluări individuale, să fie considerată o specie amenințată.

Pădurile Yungas, sub presiune

Habitatul noii specii se află într-unul dintre ecosistemele cele mai amenințate din regiune. Pădurile montane din Yungas sunt afectate de defrișări, extinderea agriculturii, incendiile provocate de oameni și activitățile miniere.

Cercetătorii spun că refacerea zonelor de pădure afectate de incendii, protejarea pădurilor native rămase și menținerea conexiunilor dintre habitate sunt prioritare.

Descoperirea lui Leopardus tilcayo arată, totodată, că biodiversitatea lumii ascunde încă numeroase specii necunoscute. Biologul evoluționist Eduardo Eizirik, autor principal al studiului, avertizează că unele dintre acestea ar putea dispărea înainte ca oamenii de știință să le descopere și să le evalueze statutul de conservare.