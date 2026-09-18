10.000 de euro pentru o viață nouă în Grecia. Programul care vrea să readucă oamenii în regiunile depopulate

Programul „Relocation” prevede un stimulent financiar de până la 10.000 de euro pentru cetățenii și familiile care decid să își stabilească permanent domiciliul în zonele eligibile, potrivit publicației Greek Reporter.

O noutate este plata în avans a 50% din suma acordată, astfel încât beneficiarii să poată acoperi mai ușor cheltuielile inițiale generate de mutare.

Totodată, autoritățile au eliminat o condiție care limita accesul la program: solicitanții nu mai trebuie să dețină anterior relocării un contract de muncă. Modificarea ar putea face schema accesibilă inclusiv freelancerilor, persoanelor care lucrează de la distanță și tinerilor absolvenți.

Aplicațiile pentru programul extins sunt programate să fie deschise în luna octombrie.

Ce regiuni sunt incluse

Schema, aplicată inițial în zone precum Evros, este extinsă în șase unități regionale: Kastoria, Serres, Florina, Kilkis, Pella și Drama.

Programul include, de asemenea, municipalități montane și rurale din Ioannina, cu excepția municipiului Ioannina, precum și Filiates și Souli, în Thesprotia.

Printre zonele vizate se află și insula Kastellorizo. Pentru anumite comunități insulare există însă o schemă distinctă, care prevede un sprijin anual de 5.000 de euro și câte 1.000 de euro suplimentar pentru fiecare copil, atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din mediul privat.

Grecia încearcă să oprească depopularea

Ministrul grec al Coeziunii Sociale și Familiei, Domna Michailidou, a subliniat că simpla acordare a unor stimulente financiare nu poate rezolva problema depopulării.

Strategia trebuie însoțită, potrivit oficialului, de investiții în servicii esențiale și infrastructură, inclusiv creșe, școli și servicii medicale, astfel încât noii locuitori să poată rămâne pe termen lung în comunitățile respective.

Programul este parte a eforturilor Greciei de a contracara declinul demografic și pierderea populației din mediul rural și din regiunile periferice.