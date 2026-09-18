Prima pagină » Sport » CSM Oradea întâlnește campioana Georgiei pentru un loc în finala turneului de calificare în Basketball Champions League

CSM Oradea întâlnește campioana Georgiei pentru un loc în finala turneului de calificare în Basketball Champions League

CSM Oradea, vicecampioana României, întâlnește vineri, de la ora 20:30, campioana Georgiei, BC Batumi 2010, în semifinalele turneului de calificare pentru Basketball Champions League, ediția 2026/27, găzduit pentru al doilea an consecutiv de orașul bulgar Samokov.
CSM Oradea întâlnește campioana Georgiei pentru un loc în finala turneului de calificare în Basketball Champions League
sursă foto: CSM Oradea
Petre Apostol
18 sept. 2026, 10:24, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

CSM Oradea s-a calificat în penultimul act după ce a trecut de Petrolina AEK Larnaca, campioana Ciprului, cu scorul de 95-87. Pentru Oradea, meciul cu Batumi reprezintă o nouă șansă de a ajunge în finala turneului de calificare, performanță pe care echipa o poate realiza pentru a doua oară în ultimii trei ani.

Partida de vineri va fi transmisă în direct pe canalul oficial de YouTube al Basketball Champions League.

Batumi, la debutul în cupele europene

BC Batumi 2010 este continuatoarea clubului BASCO Batumi și a cucerit în sezonul 2025/26 al șaselea titlu de campioană a Georgiei, după ce a trecut în finală de BC TSU Tbilisi, cu scorul general de 3-1.

Echipa este antrenată de Anatoli Berishvili și are în lot trei jucători americani: fundașul Larry Howell și pivoții Yelnats Zephir și Carson Basham. Printre jucătorii georgieni din lot se numără fundașul Giorgi Ochkjikidza și pivotul Valeriane Tsueiskiri.

Batumi a debutat în cupele europene chiar la turneul de calificare de la Samokov, unde a învins în primul meci campioana Elveției, Fribourg Olympic, cu 86-85.

Oradea, la al 28-lea meci în competiție

Pentru CSM CSU Oradea, confruntarea cu Batumi va fi meciul cu numărul 131 în cupele europene. Formația bihoreană are un bilanț general de 66 de victorii și 64 de înfrângeri.

În Basketball Champions League, Oradea va disputa a 28-a partidă din istoria clubului și urmărește să obțină a 13-a victorie în competiție.

Georgia devine, totodată, a 28-a țară din care CSM Oradea întâlnește un adversar în cupele europene.

Finala, duminică la Samokov

CSM Oradea pornește cu prima șansă în confruntarea cu campioana Georgiei.

În cazul unei victorii, formația orădeană se va califica pentru prima dată în finala turneului de calificare BCL în actualul format. Finala este programată duminică, 20 septembrie, de la ora 18:00, tot la Samokov.

În ultimul act, Oradea ar urma să întâlnească învingătoarea semifinalei dintre Salon Vilpas, campioana Finlandei, și Bakken Bears Aarhus, campioana Danemarcei, meci programat vineri, de la ora 18:00.

Echipa orădeană are garantată participarea în grupele FIBA Europe Cup în sezonul 2026/27 în cazul în care nu obține calificarea în Basketball Champions League.

Recomandarea video

Trecutul rusesc și prieteniile militare la Moscova ale Cameliei Vannacci, soția româncă a liderului extremist italian
G4Media
Disputa dintre Ion Țiriac și Eduard Novak: „Chemați toată presa, nu se poate așa ceva”
GSP.ro
Cum a ajuns Metrorex într-o situație neprevăzută pe Magistrala 2. De ce trenurile Bombardier au fost „interzise” la noua stație Tudor Arghezi
Gandul
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Cancan
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport
România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică, la Europenele de volei masculin, la Cluj-Napoca. „Tricolorii” sunt calificați în „optimi”
Libertatea
Schimbări majore pentru pensionari din 2027. Talonul de pensie va include cod QR sau cod de bare
CSID
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia