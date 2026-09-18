CSM Oradea întâlnește campioana Georgiei pentru un loc în finala turneului de calificare în Basketball Champions League

CSM Oradea s-a calificat în penultimul act după ce a trecut de Petrolina AEK Larnaca, campioana Ciprului, cu scorul de 95-87. Pentru Oradea, meciul cu Batumi reprezintă o nouă șansă de a ajunge în finala turneului de calificare, performanță pe care echipa o poate realiza pentru a doua oară în ultimii trei ani.

Partida de vineri va fi transmisă în direct pe canalul oficial de YouTube al Basketball Champions League.

Batumi, la debutul în cupele europene

BC Batumi 2010 este continuatoarea clubului BASCO Batumi și a cucerit în sezonul 2025/26 al șaselea titlu de campioană a Georgiei, după ce a trecut în finală de BC TSU Tbilisi, cu scorul general de 3-1.

Echipa este antrenată de Anatoli Berishvili și are în lot trei jucători americani: fundașul Larry Howell și pivoții Yelnats Zephir și Carson Basham. Printre jucătorii georgieni din lot se numără fundașul Giorgi Ochkjikidza și pivotul Valeriane Tsueiskiri.

Batumi a debutat în cupele europene chiar la turneul de calificare de la Samokov, unde a învins în primul meci campioana Elveției, Fribourg Olympic, cu 86-85.

Oradea, la al 28-lea meci în competiție

Pentru CSM CSU Oradea, confruntarea cu Batumi va fi meciul cu numărul 131 în cupele europene. Formația bihoreană are un bilanț general de 66 de victorii și 64 de înfrângeri.

În Basketball Champions League, Oradea va disputa a 28-a partidă din istoria clubului și urmărește să obțină a 13-a victorie în competiție.

Georgia devine, totodată, a 28-a țară din care CSM Oradea întâlnește un adversar în cupele europene.

Finala, duminică la Samokov

CSM Oradea pornește cu prima șansă în confruntarea cu campioana Georgiei.

În cazul unei victorii, formația orădeană se va califica pentru prima dată în finala turneului de calificare BCL în actualul format. Finala este programată duminică, 20 septembrie, de la ora 18:00, tot la Samokov.

În ultimul act, Oradea ar urma să întâlnească învingătoarea semifinalei dintre Salon Vilpas, campioana Finlandei, și Bakken Bears Aarhus, campioana Danemarcei, meci programat vineri, de la ora 18:00.

Echipa orădeană are garantată participarea în grupele FIBA Europe Cup în sezonul 2026/27 în cazul în care nu obține calificarea în Basketball Champions League.