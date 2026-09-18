UTA – Sepsi și Rapid – FC Argeș deschid etapa a 10-a din Superliga de fotbal

UTA Arad primește vizita formației Sepsi OSK, de la ora 18:00. Arădenii nu au mai pierdut pe teren propriu în campionat de la 1 martie 2026, când au fost învinși de FCSB cu 4-2. De atunci, UTA a obținut acasă cinci victorii și patru rezultate de egalitate.

În deplasare, Sepsi are în acest sezon un bilanț de o victorie, două remize și două înfrângeri. Formația covăsneană s-a impus cu 1-0 pe terenul lui FC Argeș, în timp ce cele două egaluri au fost înregistrate în partidele cu Corvinul, 1-1, și FK Csikszereda, 0-0.

Bilanț favorabil pentru Sepsi

UTA și Sepsi s-au întâlnit de 12 ori în prima ligă, iar bilanțul este favorabil covăsnenilor: șase victorii Sepsi, trei succese UTA și trei remize. Prima confruntare a avut loc la 17 decembrie 2020, când Sepsi s-a impus cu 3-0 la Sfântu Gheorghe.

Cea mai recentă victorie a arădenilor în duelurile directe datează din 27 ianuarie 2024, scor 2-1. Ultima întâlnire în Superligă s-a disputat la 18 aprilie 2025 și s-a încheiat 1-1.

Partida are și o semnificație aparte pentru Adrian Mihalcea. Antrenorul de la UTA a debutat ca principal în Superligă chiar împotriva lui Sepsi OSK, la 21 iunie 2020, când Dinamo București a fost învinsă pe teren propriu cu 1-3 de formația covăsneană.

UTA ocupă locul 14, cu 9 puncte, suferind a patra înfrângere a sezonului în etapa trecută, după trei runde fără eșec.

Sepsi, nou-promovată, ocupă loc de play-off în momentul de față, situându-se pe a șasea poziție, cu 13 puncte, având doar două înfrângeri.

Duel de tradiție, în Giulești

De la ora 21:00, Rapid o întâlnește pe FC Argeș, pe stadionul giuleștenilor. Rapid are trei victorii, o remiză și o înfrângere în cele cinci meciuri disputate acasă în actuala ediție de campionat.

Formația pregătită de Daniel Pancu se află pe locul secund în clasament, cu 18 puncte, la două lungimi în urma liderului, Dinamo.

Rapid are cea mai bună apărare din campionat, primind doar cinci goluri în cele nouă meciuri disputate.

FC Argeș are un singur succes în ultimele opt deplasări din Superligă, 1-0 pe terenul Universității Craiova, la 9 august 2026. În acest interval, piteștenii au mai obținut două remize și au pierdut cinci partide.

În prezent, echipa din Pitești ocupă locul 10, cu 11 puncte. Formația argeșeană traversează o perioadă dificilă, cu șase meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile.

80 de meciuri directe în prima ligă

Rapid și FC Argeș s-au întâlnit de 80 de ori în prima ligă, cu 38 de victorii pentru formația bucureșteană, 24 pentru piteșteni și 18 rezultate de egalitate. În meciurile în care Rapid a fost gazdă, bilanțul este de 25 de victorii Rapid, opt remize și șapte succese FC Argeș.

Prima confruntare dintre cele două echipe datează din 15 octombrie 1961, când Dinamo Pitești și Rapid au remizat, 1-1. Primul succes al giuleștenilor a venit la 13 mai 1962, scor 2-0, ambele goluri fiind marcate de Ion Ionescu, cel mai bun marcator al Rapidului în prima ligă, cu 107 goluri.

FC Argeș nu a mai învins pe Rapid în Superligă din 21 aprilie 2009, când s-a impus cu 1-0 la Pitești. Cea mai recentă confruntare directă pe prima scenă a avut loc la 15 mai 2026 și s-a încheiat 2-2, pe terenul lui FC Argeș.

Partida de vineri va avea și o legătură cu trecutul Rapidului pentru antrenorul piteștenilor. Bogdan Andone a evoluat la formația giuleșteană și a făcut parte din echipa care a câștigat titlul de campioană în sezonul 1998/1999.