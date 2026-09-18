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Mii de site-uri din Spania dispar de pe internet în timpul meciurilor de fotbal. Motivul este neașteptat

În Spania, meciurile din LaLiga provoacă o situație neobișnuită pe internet. Mii de site-uri și servicii perfect legale devin inaccesibile în timpul partidelor.
Mii de site-uri din Spania dispar de pe internet în timpul meciurilor de fotbal. Motivul este neașteptat
Sursă foto: Joan Gosa/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
18 sept. 2026, 08:20, Social
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Problema revine odată cu fiecare sezon de fotbal. LaLiga, organismul care administrează campionatul spaniol, folosește un mecanism aprobat de instanțe. Potrivit Euronews,  acest mecanism solicită operatorilor de internet să blocheze, în timp real, sute de adrese IP asociate transmisiunilor ilegale ale meciurilor.

Scopul este combaterea pirateriei. Efectul secundar este însă mult mai larg. O singură adresă IP poate găzdui simultan foarte multe site-uri și servicii care nu au nicio legătură cu fotbalul. Atunci când acea adresă este blocată, toate serviciile care depind de ea pot deveni inaccesibile pentru utilizatorii din Spania.

O singură adresă poate însemna mii de site-uri

Problema vine din modul în care funcționează infrastructura internetului. Un site nu are întotdeauna o adresă IP exclusivă. Multe servicii folosesc infrastructuri comune, în special rețele de distribuție a conținutului, cunoscute sub denumirea de CDN (Content Delivery Network).

Un CDN este o infrastructură care păstrează copii ale conținutului și le livrează utilizatorilor prin servere apropiate de aceștia. Sistemul face site-urile mai rapide și ajută la protejarea lor împotriva atacurilor informatice.

Cloudflare este unul dintre cele mai cunoscute astfel de servicii. Dacă o adresă IP utilizată de un CDN este blocată, problema nu se limitează la site-ul care transmite ilegal un meci. Pot fi afectate simultan sute sau chiar mii de alte servicii găzduite în aceeași infrastructură. Este ca și cum autoritățile ar opri alimentarea cu energie a unui întreg cartier pentru că un singur locuitor fură electricitate.

Siteuri Cloudflare inaccesibile sau blocate în Spania în timpul meciurilor La Liga. Sursa foto: Cloudflare Community

Peste 7.400 de adrese blocate

Datele Open Observatory of Network Interference (OONI), o organizație care monitorizează interferențele și blocajele de pe internet, arată amploarea fenomenului.

În prima jumătate a anului 2026, aproximativ 7.441 de adrese IP aparținând a 36 de furnizori au fost blocate în Spania. Lista include infrastructuri utilizate de companii precum Amazon AWS, Cloudflare, Akamai, Alibaba Cloud, Microsoft și Meta.

În cazul meciurilor din sezonul 2026-2027, blocarea începe cu puțin timp înainte de fluierul de start și este ridicată după încheierea transmisiunii. La prima etapă a sezonului, pe 15 august, aproximativ 550 de adrese IP au fost blocate simultan. Mecanismul a continuat similar și la următoarele meciuri.

Peste jumătate de milion de domenii afectate

O analiză OONI care a comparat datele colectate în Spania între ianuarie și iunie 2026 cu o bază de aproximativ 9,2 milioane de domenii a estimat că peste 554.000 de domenii legitime au fost afectate la un moment dat.

Cloudflare a fost cel mai afectat furnizor. Deși reprezenta aproximativ 30% dintre adresele IP blocate, infrastructura sa era asociată cu aproximativ 90% dintre domeniile afectate. În practică este vorba despre peste 501.000 de domenii. Printre serviciile care pot deveni inaccesibile se află site-uri ale unor organizații, universități, companii și proiecte online care nu au nicio legătură cu pirateria fotbalistică.

În exemplele prezentate de Euronews apar site-ul Academiei Regale Spaniole, organizații precum Amnesty International, Greenpeace, UNICEF și UNHCR, dar și proiecte tehnologice precum Hugging Face. Au fost raportate probleme inclusiv pentru unele site-uri ale cluburilor de fotbal și ale sponsorilor acestora.

Plata online poate fi blocată în timpul meciului

Unul dintre cele mai importante exemple este Redsys, o infrastructură folosită pentru procesarea plăților online în Spania. Serviciul a înregistrat în mod repetat probleme în timpul meciurilor din LaLiga. În unele cazuri, comercianții afectați nici măcar nu știau că problema era legată de blocarea adreselor IP.

Au fost raportate probleme și pentru WikiDex, una dintre cele mai mari enciclopedii dedicate universului Pokémon în limba spaniolă. În timpul unui meci al lui Real Madrid din 15 septembrie, au fost observate blocaje ale unor servicii care nu aveau nicio legătură cu fotbalul.

Unele site-uri au devenit complet inaccesibile. Printre exemple s-au numărat un site cu materiale pentru colorat și unul care comercializează produse pentru broderie. Când accesul era încercat printr-o conexiune VPN din afara Spaniei, aceste site-uri funcționau din nou. VPN-ul (Virtual Private Network) este un serviciu care redirecționează conexiunea utilizatorului printr-un alt server și poate face ca traficul să pară că vine dintr-o altă țară.

Site inaccesibil sau blocat în Spania în timpul meciurilor La Liga. Sursa foto: Cloudflare Community

De ce nu sunt blocate doar site-urile piratate?

Aici se află principala controversă. LaLiga susține că blocările sunt dinamice și că nu sunt nici masive, nici indiscriminate. Liga justifică măsurile prin pierderile provocate de pirateria transmisiunilor, estimate de organizație la 600-700 de milioane de euro anual.

Criticii mecanismului susțin însă că metoda folosită nu este suficient de precisă. În loc să fie blocat strict conținutul ilegal, este blocată infrastructura pe care acesta se află. Există și metode tehnice mai precise. De exemplu, pot fi vizate domeniul, adresa exactă a conținutului, contul sau serverul care distribuie transmisia ilegală.

În acest fel, un site legitim care folosește aceeași infrastructură nu ar fi afectat. Potrivit informațiilor apărute în presă, blocările asociate meciurilor au produs deja un impact financiar de peste 3,1 milioane de euro asupra unor servicii terțe.

Ce se va întâmpla în continuare

Actualul sistem are la bază o decizie a Tribunalului Comercial nr. 6 din Barcelona, pronunțată în decembrie 2024. Hotărârea permite blocarea imediată a unor adrese IP identificate și actualizarea dinamică a listei, inclusiv în timpul meciurilor, fără să fie necesară o nouă hotărâre pentru fiecare adresă. Măsura este valabilă pentru sezonul 2026-2027, până la 20 iunie 2027.

Între timp, în parlamentul spaniol a fost aprobată în aprilie o moțiune fără caracter obligatoriu care propune modificarea cadrului privind astfel de blocări. Inițiativa urmărește introducerea unor cerințe de proporționalitate și a unor limite pentru deciziile care permit delegarea gestionării listelor de blocare către organisme sportive.

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