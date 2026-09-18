Prima pagină » Social » Cutremur de 3,1 în România. Seismul s-a produs la primele ore ale dimineții

Cutremur de 3,1 în România. Seismul s-a produs la primele ore ale dimineții

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs vineri dimineață, 18 septembrie, în județul Suceava. Seismul a fost unul slab și s-a produs la o adâncime relativ redusă.
Cutremur de 3,1 în România. Seismul s-a produs la primele ore ale dimineții
Sursa foto: Mediafax FOTO
Oana Antipa
18 sept. 2026, 08:10, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a fost înregistrat la ora 04:09:39, ora locală a României.

Seismul s-a produs în zona Moldova, județul Suceava, și a avut magnitudinea ML 3,1.

Institutul a stabilit adâncimea cutremurului la 21,4 kilometri. Intensitatea seismului a fost evaluată la gradul I.

Unde a fost localizat cutremurul

Conform coordonatelor raportate de INCDFP prin raportare la principalele orașe din regiune, epicentrul s-a aflat la aproximativ 34 de kilometri sud de municipiul Suceava.

Cutremurul s-a produs, de asemenea, la circa 58 de kilometri sud de Piatra Neamț și la 65 de kilometri sud de Botoșani.

Un alt reper indicat de Institutul pentru Fizica Pământului este municipiul Roman, epicentrul fiind situat la aproximativ 87 de kilometri sud de acesta.

Magnitudinea 3,1 încadrează evenimentul în categoria cutremurelor slabe, aceasta fiind și caracterizarea folosită de INCDFP în informarea transmisă după producerea seismului.

Seismul de vineri dimineață a fost înregistrat la o adâncime de numai 21,4 kilometri, spre deosebire de cutremurele de mare adâncime asociate în mod obișnuit zonei seismice Vrancea.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cine e Mihai Daraban, care a plătit zborul privat la Mykonos: Ascensiunea, de la PDSR pe linia Năstase la PNL / Șef de 12 ani la Camera de Comerț a României, a vrut un ”registru paralel” al firmelor, cu taxă obligatorie / Relația cu șeful Șantierului Naval Constanța
G4Media
Laura Giurcanu pleacă din România și se mută cu iubitul fotbalist: „În urmă cu 6 luni mi-a scris...”
GSP.ro
Cum a ajuns Metrorex într-o situație neprevăzută pe Magistrala 2. De ce trenurile Bombardier au fost „interzise” la noua stație Tudor Arghezi
Gandul
Am obținut BILETUL DE ADIO lăsat de fostul general Dorin Ioniță! 12 pagini de mesaje cutremurătoare
Cancan
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport
România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică, la Europenele de volei masculin, la Cluj-Napoca. „Tricolorii” sunt calificați în „optimi”
Libertatea
Ți-ai pierdut mirosul? Ce poate ascunde acest simptom și când trebuie să mergi la medic
CSID
De la Volkswagen Golf la Mercedes Clasa C. Mașinile deținute de Siegfried Mureșan
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia