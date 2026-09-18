Cutremur de 3,1 în România. Seismul s-a produs la primele ore ale dimineții

Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a fost înregistrat la ora 04:09:39, ora locală a României.

Seismul s-a produs în zona Moldova, județul Suceava, și a avut magnitudinea ML 3,1.

Institutul a stabilit adâncimea cutremurului la 21,4 kilometri. Intensitatea seismului a fost evaluată la gradul I.

Unde a fost localizat cutremurul

Conform coordonatelor raportate de INCDFP prin raportare la principalele orașe din regiune, epicentrul s-a aflat la aproximativ 34 de kilometri sud de municipiul Suceava.

Cutremurul s-a produs, de asemenea, la circa 58 de kilometri sud de Piatra Neamț și la 65 de kilometri sud de Botoșani.

Un alt reper indicat de Institutul pentru Fizica Pământului este municipiul Roman, epicentrul fiind situat la aproximativ 87 de kilometri sud de acesta.

Magnitudinea 3,1 încadrează evenimentul în categoria cutremurelor slabe, aceasta fiind și caracterizarea folosită de INCDFP în informarea transmisă după producerea seismului.

Seismul de vineri dimineață a fost înregistrat la o adâncime de numai 21,4 kilometri, spre deosebire de cutremurele de mare adâncime asociate în mod obișnuit zonei seismice Vrancea.