Gianluigi Buffon, fostul mare internațional italian, vorbește despre momentele dificile ale carierei: Am făcut multe greșeli, dar m-am iertat întotdeauna

„Fiecare dintre noi trece prin momente în care simte un anumit disconfort făcând ceea ce a făcut în mod natural toată viața. Dar greșelile ne ajută să creștem dacă ești tu cel care plătește personal pentru ele și îți asumi responsabilitatea. Am făcut foarte multe greșeli, dar m-am iertat întotdeauna”, a declarat Buffon, într-un interviu acordat lui Ivan Zazzaroni, directorul Corriere dello Sport, pentru podcastul „Tutto in piazza”.

Fostul portar a vorbit și despre presiunea uriașă asociată performanței la cel mai înalt nivel și despre necesitatea de a lua propriile decizii, chiar și atunci când acestea nu corespund așteptărilor celor din jur. Potrivit lui Buffon, la un moment dat a devenit important să aleagă ceea ce îl făcea fericit, nu doar ceea ce era așteptat de la el în fotbal.

„Am pus fericirea mea pe primul loc. Fotbalul mi-a oferit totul”, a spus el.

Gattuso era „omul potrivit”

Un alt subiect abordat a fost plecarea sa din naționala Italiei. Buffon a făcut referire la perioada de după eliminarea în fața Bosniei și Herțegovina și a explicat de ce a decis să se retragă din cadrul echipei naționale.

„Am ales să plec și am ieșit foarte bine din această situație, pentru că sunt unul dintre puținii italieni care își asumă responsabilitatea și pleacă”, a spus fostul portar. El a afirmat, de asemenea, că ar susține din nou alegerea lui Gennaro Gattuso pentru postul de selecționer.

„Am insistat să fie numit selecționer și aș face-o din nou acum. Era omul potrivit pentru momentul prin care treceam. Un penalty ratat nu îmi schimbă părerea”, a spus Buffon.

Gennaro Gattuso a preluat naționala Italiei în vara lui 2025, cu misiunea de a o califica la Cupa Mondială din 2026. Mandatul său s-a încheiat după eliminarea în fața Bosniei și Herțegovina, la loviturile de departajare, în barajul decisiv. La scurt timp, Gattuso și Federația Italiană de Fotbal au convenit rezilierea contractului. Buffon a demisionat, la rândul său, din postura de oficial al federației italiene de fotbal la două zile după eliminarea de la Mondial.

Peste o mie de meciuri disputate în carieră

Buffon a câștigat 10 titluri de campion al Italiei cu Juventus Torino, record în Serie A, precum și șase Cupe ale Italiei și șapte Supercupe ale Italiei. A cucerit inclusiv titlul de campion în Serie B în sezonul 2006-2007, după retrogradarea Juventus în urma scandalului „Calciopoli”.

Portarul a ajuns de trei ori în finala Ligii Campionilor cu Juventus, în 2003, 2015 și 2017, însă nu a reușit să câștige trofeul.

La națională, Buffon a fost unul dintre oamenii-cheie ai Italiei care a câștigat Cupa Mondială din 2006. A adunat 176 de selecții, record pentru naționala Italiei, și a participat la cinci turnee finale ale Cupei Mondiale, deși la ediția din 1998 nu a evoluat.

În total, Buffon a disputat 1.151 de meciuri pentru cluburi și națională: 265 pentru Parma, 685 pentru Juventus, 25 pentru PSG și 176 pentru Italia.

UEFA i-a acordat, de asemenea, Premiul Președintelui UEFA, pentru contribuția sa la fotbal și pentru longevitatea carierei. Buffon este unul dintre primii fotbaliști de mare profil care au vorbit public despre sănătatea mintală și depresie în sportul profesionist.