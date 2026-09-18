Spalletti, după victoria categorică a lui Juventus în Europa League: Se poate ajunge foarte departe

„Sunt foarte mulțumit, am intrat pe teren cu o luciditate incredibilă”, a declarat Spalletti la conferința de după meci. Tehnicianul italian a apreciat în special modul în care echipa a reușit să transforme îndoielile apărute după ultimele rezultate în decizii corecte pe teren.

„În astfel de situații trebuie să îndrăznești, așa cum s-a întâmplat. Am demonstrat că suntem un bloc unit și că avem multă agresivitate. Nu a fost o plimbare, dar atunci când există o asemenea convingere, se poate ajunge foarte departe”, a spus antrenorul lui Juventus.

Echipa din Torino are o serie de două meciuri fără victorie în Serie A, coborând până pe locul 8 în clasament, în afara locurilor de cupe europene.

Spalletti l-a remarcat și pe portarul Kamil Grabara și a comentat situația atacantului francez Randal Kolo Muani.

„Are o capacitate foarte bună de a ataca spațiile și o viteză mare de deplasare, dar în dueluri trebuie să pună mai multă forță. Are toate calitățile pentru a face acest lucru”, a explicat Spalletti.

Antrenorul a adăugat că atacantul francez Kolo Muani resimte faptul că nu reușește încă să aibă contribuția pe care și-o dorește: „Suferă foarte mult pentru că nu poate aduce o contribuție efectivă”.

Victoria cu NEC reprezintă un debut convingător pentru Juventus în Europa League. Este pentru a șaptea oară în istorie când formația torineză câștigă primul său meci într-una dintre principalele competiții europene la o diferență de cel puțin cinci goluri.