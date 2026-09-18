Alexander Ovechkin, cel mai bun marcator din istoria NHL, explică apariția într-un clip video pro-Putin: Mi-au cerut să fac asta

„Mi-au cerut să fac asta. Am spus da. Este atât de simplu”, a afirmat Ovechkin joi noapte, într-o conferință de presă la Washington, răspunzând întrebărilor privind participarea sa la clipul electoral difuzat cu câteva zile înaintea alegerilor legislative din Rusia, programate între 18 și 20 septembrie.

În materialul video, atacantul echipei Washington Capitals apare alături de mai multe personalități publice din Rusia, inclusiv de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Întrebat despre războiul din Ucraina, Ovechkin a evitat să își exprime o poziție politică explicită.

„Nu sunt în favoarea războiului. Le doresc pace și iubire tuturor, indiferent cine sunt: americani, ruși sau ucraineni. Sper că totul va fi bine și că totul se va termina curând”, a spus el.

„Sunt rus. Îmi susțin țara și nu fac politică. Nu pot spune cine are dreptate și cine greșește”, a adăugat sportivul.

Ovechkin, în vârstă de 41 de ani, se pregătește să înceapă al 22-lea și ultimul său sezon în NHL, la Washington Capitals, și a afirmat anterior că intenționează să revină în Rusia după încheierea carierei sportive.

În urma apariției sale în clipul electoral, ministrul de Externe al Letoniei, Baiba Braže, a anunțat că Alexander Ovechkin nu mai are dreptul de a intra pe teritoriul Letoniei.

Considerat unul dintre cei mai mari jucători din istoria hocheiului, Alexander Ovechkin este recordmanul absolut al NHL la numărul de goluri marcate în sezonul regulat, depășindu-l în 2026 pe legendarul Wayne Gretzky.

Căpitan al echipei Washington Capitals din 2010, Ovechkin a cucerit Cupa Stanley în 2018 și a fost desemnat de trei ori cel mai valoros jucător al sezonului (MVP). În cariera sa, rusul a câștigat de nouă ori trofeul Maurice „Rocket” Richard, acordat celui mai bun marcator al sezonului din NHL.