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FC Voluntari semnează cu un fundaș sârb, cu prezențe în Bundesliga și la reprezentativa țării sale

FC Voluntari a anunțat vineri transferul fundașului central sârb Sava-Arangel Čestić, în vârstă de 25 de ani, care a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane.
FC Voluntari semnează cu un fundaș sârb, cu prezențe în Bundesliga și la reprezentativa țării sale
sursă foto: FC Voluntari
Petre Apostol
18 sept. 2026, 10:48, Sport
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Născut la 19 februarie 2001, la Offenbach am Main, în Germania, Čestić măsoară 1,92 metri și poate evolua atât ca fundaș central, cât și ca mijlocaș defensiv. Jucătorul a reprezentat Serbia la mai multe categorii de vârstă și a strâns două selecții la prima reprezentativă.

A debutat în Bundesliga la 19 ani

Čestić și-a început cariera la SG Rosenhöhe, după care a trecut pe la Kickers Offenbach și FSV Frankfurt. Ulterior, a făcut parte din academiile Schalke 04 și 1. FC Köln.

Fundașul a ajuns la prima echipă a lui Köln în 2020 și a debutat în Bundesliga pe 28 noiembrie 2020, în meciul câștigat cu 2-1 pe terenul Borussiei Dortmund. În sezonul 2020/21 a bifat 11 apariții în prima ligă germană.

Cotat la 1,5 milioane de euro în 2021

Perioada petrecută la Köln a reprezentat și cel mai ridicat nivel al valorii sale de piață estimate de Transfermarkt. În 2021, fundașul era cotat la 1,5 milioane de euro, potrivit respective platforme de specialitate.

Ulterior, valoarea estimată a lui Čestić a scăzut. La transferul său la HNK Rijeka, în ianuarie 2022, Transfermarkt îl evalua la aproximativ un milion de euro, iar ultima valoare de piață disponibilă pe platformă, din mai 2026, era de 150.000 de euro.

A trecut prin Croația și Țările de Jos

După despărțirea de Köln, Čestić a semnat cu HNK Rijeka, iar în ianuarie 2023 a ajuns la Heracles Almelo. În Țările de Jos a contribuit la promovarea echipei în Eredivisie, în sezonul 2022/23.

Fundașul a rămas liber de contract în vara lui 2026, după despărțirea de Heracles.

Čestić a fost inclus la toate naționalele de juniori ale Serbiei, iar debutul la prima reprezentativă a avut loc pe 7 iunie 2021, într-un meci amical cu Jamaica. Fundașul a strâns două selecții pentru naționala de seniori.

FC Voluntari, echipă nou-promovată în Superliga, ocupă penultima poziție a clasamentului, după nouă etape, având al doilea cel mai mare număr de goluri încasate – 20.

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