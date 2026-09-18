Jürgen Klopp intervine în dezbaterea din Germania după ascensiunea AfD: „Nu vreau să las mândria națională pe mâna oamenilor nepotriviți”

Fără să se prezinte drept un „expert” în politică, Klopp a făcut referire la recentele alegeri din Saxonia-Anhalt, câștigate de AfD cu 43,8% din voturi, potrivit BBC.

Declarațiile au fost făcute joi, la conferința de presă în care Klopp a anunțat lotul naționalei Germaniei.

„Am avut niște alegeri despre care unii oameni poate au crezut că rezultatul este în regulă, în timp ce alții spuneau: «Doamne, ce se întâmplă aici?»”, a afirmat selecționerul.

Klopp a spus apoi că, din perspectiva sa de om de sport, și-ar dori ca germanii să poată flutura steagul țării fără ca acest gest să fie privit cu suspiciune.

„Din perspectiva mea de om de sport, pot spune că mi-aș dori foarte mult să recâștig steagul pentru mine, pentru noi toți”, a spus el.

„Patriotism pozitiv”

„Vreau ca, atunci când cineva îl flutură, nimeni să nu se gândească: «Ce e în neregulă cu tine?». În schimb, vreau ca oamenii să înțeleagă că ești fericit și îți dai seama cât de norocos ai fost să te naști, să crești sau să te muți în această țară minunată”, a adăugat Klopp.

Klopp a spus că preferă termenul de „patriotism pozitiv” în locul celui de „mândrie națională”, despre care consideră că poate fi interpretat greșit.

„Nu vreau să las mândria națională pe mâna oamenilor nepotriviți”, a declarat selecționerul Germaniei.

„Pot fi mândru că sunt german și, în același timp, să fiu deschis, să accept diversitatea și să fiu bun și prietenos”, a adăugat fostul antrenor al lui Liverpool.

În Germania, naționalismul și folosirea simbolurilor naționale sunt teme sensibile din cauza trecutului nazist. După 1945, manifestările publice de patriotism au fost mult timp privite cu reținere, iar termenul a fost adesea asociat cu naționalismul. În ultimele decenii, simbolurile naționale au devenit însă mai vizibile în spațiul public, în special la marile competiții sportive.

Alegeri duminică în Berlin și Mecklenburg-Pomerania Occidentală

Declarațiile făcute joi de Klopp vin înaintea alegerilor regionale de duminică, 20 septembrie, din Berlin și Mecklenburg-Pomerania Occidentală.

În Mecklenburg-Pomerania Occidentală, cel mai recent sondaj Forschungsgruppe Wahlen pentru ZDF, publicat vineri, arată o cursă foarte strânsă între SPD și AfD. Social-democrații sunt creditați cu 37%, iar AfD cu 36%. Die Linke este la 9%, CDU la 6%, iar Verzii la 5%.

SPD încearcă să rămână la guvernare în jurul premierului Manuela Schwesig, care conduce landul din 2017.

La Berlin, lupta pentru primul loc se dă între Die Linke, CDU și AfD.

Sondajul Forschungsgruppe Wahlen pentru ZDF plasează Die Linke pe primul loc, cu 22%, urmată de CDU, cu 20%, și AfD, cu 18%. Verzii sunt creditați cu 15%, iar SPD cu 12%.

Alegerile vin într-un moment dificil și pentru cancelarul Friedrich Merz, care se confruntă cu presiuni tot mai mari după rezultatele slabe ale CDU și creșterea AfD. La nivel național, sondajele recente plasează CDU/CSU la aproximativ 18-20%, în urma AfD, cotată la 27-29%.