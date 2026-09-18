Lovitură pentru Nike. Kylian Mbappe renunță la gigantul american și semnează cu o companie elvețiană

Jucătorul francez Kylian Mbappe va deveni principala imagine a brandului On în fotbal, în contextul în care compania elvețiană intră pentru prima dată pe piața ghetelor de fotbal, potrivit The Athletic.

Compania elvețiană este cunoscută în special pentru pantofii de alergare din gama premium și s-a extins în ultimii ani și în tenis. Roger Federer s-a alăturat companiei în 2019, într-un acord prin care a primit și acțiuni, iar printre sportivii care folosesc produsele companiei se numără Iga Świątek și Ben Shelton.

Thierry Henry a contribuit la aducerea lui Mbappé la On

Intrarea On în fotbal reprezintă însă, probabil, cea mai îndrăzneață mișcare din istoria de 17 ani a companiei elvețiene. În cadrul acestei extinderi, On l-a angajat și pe fostul star al Franței și al lui Arsenal, Thierry Henry, în funcția de director în departamentul de fotbal al companiei.

Potrivit The Athletic, Henry ocupă acest rol din 2025 și a contribuit la convingerea lui Mbappé să se alăture companiei.

Prin această decizie, internaționalul francez a refuzat nu doar Nike, ci și alte mari branduri de încălțăminte sportivă, precum Adidas și Puma.

Detaliile financiare ale acordului nu au fost făcute publice, însă The Athletic a scris că Mbappé a primit și acțiuni în compania elvețiană.

On a transmis că atacantul francez va lucra direct cu echipele care dezvoltă și testează viitoarele ghete și echipamente de fotbal și va deveni ambasador global al brandului.

„De la început, ceea ce m-a atras la On a fost oportunitatea de a construi împreună ceva complet nou, care să contribuie la modelarea fotbalului de mâine”, a declarat Mbappé.

Mbappé colabora cu Nike din 2006, de când avea doar opt ani. Contractul său cu compania americană a expirat în această vară.

On a fost fondată în Elveția în 2010 și s-a dezvoltat inițial pe piața pantofilor de alergare. Compania și-a crescut puternic notorietatea după ce Roger Federer a devenit acționar în 2019.