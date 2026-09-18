Șapte jucători de la Barcelona convocați în lotul campioanei mondiale Spania pentru Liga Națiunilor

Barcelona este clubul cel mai bine reprezentat în lotul Spaniei pentru Liga Națiunilor, cu șapte jucători: Fermín López, Pedri, Dani Olmo, Eric García, Pau Cubarsí, Lamine Yamal și Ferran Torres.

Fermín López revine după accidentarea care l-a ținut departe de Mondial. Mijlocașul ofensiv al Barcelonei nu a putut participa la Cupa Mondială din cauza unei fracturi la al cincilea metatarsian al piciorului drept, suferită în luna mai.

Fermín revine acum în lotul Spaniei după un început bun de sezon la Barcelona. Fotbalistul are deja patru goluri și două pase decisive pentru formația catalană.

Lamine Yamal și ceilalți internaționali ai Barcelonei fac parte din nucleul echipei care a cucerit titlul mondial în această vară. Gavi nu a fost convocat, fiind suspendat pentru un meci.

Real Madrid are doi reprezentanți

Real Madrid are doi jucători în lotul anunțat de De la Fuente: fundașii Dean Huijsen și Marc Cucurella.

Huijsen profită inclusiv de retragerea internațională a lui Marcos Llorente și de faptul că Eric García este folosit și pentru postul de fundaș dreapta.

22 dintre campionii mondiali, convocați

Lotul Spaniei include 22 dintre jucătorii care au cucerit Cupa Mondială în această vară, în finala câștigată cu Argentina, 1-0 după prelungiri.

Printre noutăți se află portarul Josep Martínez, titular la Inter Milano, convocat în contextul accidentării lui Joan García, precum și atacantul Roberto Fernández, de la Espanyol.

Programul Spaniei în Liga Națiunilor

Spania va disputa patru partide în actuala fereastră internațională. Campioana mondială va debuta pe 26 septembrie, la Londra, împotriva Angliei, după care va întâlni Croația, pe 29 septembrie, în Spania.

Pe 3 octombrie, Spania va juca împotriva Cehiei, iar ultima partidă a acestei serii este programată pe 6 octombrie, în deplasare, la Split, împotriva Croației.

Lotul Spaniei pentru Liga Națiunilor

Portari: Unai Simón, David Raya, Josep Martínez.

Fundași: Pedro Porro, Eric García, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo, Dean Huijsen, Marc Cucurella.

Mijlocași: Rodri, Pedri, Fermín López, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Martín Zubimendi, Álex Baena.

Atacanți: Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Dani Olmo, Lamine Yamal, Víctor Muñoz, Nico Williams, Yeremy Pino, Roberto Fernández.