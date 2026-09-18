Thomas Tuchel a anunțat lotul Angliei pentru Liga Națiunilor. Revin Trent, Palmer și Mainoo

Printre cele mai importante nume readuse în echipa națională se numără Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea) și Kobbie Mainoo (Manchester United), o schimbare de direcție după turneul final.

Cea mai comentată convocare este cea a lui Trent Alexander-Arnold. Fundașul dreapta al lui Real Madrid nu a făcut parte din lotul Angliei la Cupa Mondială, deși evoluează titular la clubul madrilen.

Și Cole Palmer revine în echipa națională, după ce a fost omis de Tuchel pentru turneul final.

O altă revenire importantă este cea a mijlocașului Kobbie Mainoo. Potrivit Sky Sports, jucătorul lui Manchester United a fost nemulțumit de faptul că nu a primit niciun minut la Cupa Mondială, existând semne de întrebare privind relația sa cu Thomas Tuchel.

Evoluțiile bune din startul noului sezon au dus însă la o nouă convocare.

Debutantul care atrage atenția

Surpriza lotului este atacantul Rio Ngumoha, unul dintre cei mai promițători tineri jucători englezi. Fotbalistul fusese prezent și în cantonamentul de dinaintea Cupei Mondiale, iar oficialii federației engleze au lăudat impresia bună pe care i-a făcut-o lui Tuchel.

Cine lipsește din lot

Mai multe nume importante au rămas în afara convocărilor: Phil Foden, Morgan Gibbs-White, Harry Maguire, Adam Wharton, Ivan Toney, Ollie Watkins, Noni Madueke, John Stones, Reece James și Dan Burn (ultimii trei, accidentați).

În cazul lui Ivan Toney, atacantul urmează să compară în instanță în timpul pauzei internaționale într-un dosar în care este acuzat de agresiune. Avocatul său susține că jucătorul își va demonstra nevinovăția.

Lotul Angliei pentru Liga Națiunilor

Portari: Jordan Pickford, Angus Gunn Steele, James Trafford.

Fundași: Trent Alexander-Arnold, Jarrad Branthwaite, Trevoh Chalobah, Marc Guéhi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah.

Mijlocași: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Myles Lewis-Skelly, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Declan Rice, Alex Scott.

Atacanți: Dominic Calvert-Lewin, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Harry Kane, Rio Ngumoha, Marcus Rashford, Morgan Rogers, Bukayo Saka.

Programul Angliei în Liga Națiunilor

Anglia va disputa patru partide în această fereastră internațională, în Grupa A3 din Liga Națiunilor:

26 septembrie: Anglia – Spania;

29 septembrie: Cehia – Anglia;

3 octombrie: Croația – Anglia;

6 octombrie: Anglia – Cehia.