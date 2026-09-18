Hagi a anunțat lotul României pentru primele meciuri din Liga Națiunilor. Patru partide în 11 zile

România va debuta în noua campanie din Liga B cu o deplasare în Suedia, urmând să dispute apoi două meciuri pe teren propriu și o partidă în Polonia. Întâlnirea cu Bosnia și Herțegovina, de pe Arena Națională, se va juca fără spectatori.

Programul României în Liga Națiunilor

25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena)

28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională, fără spectatori)

2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy)

5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională)

Lotul convocat de Gheorghe Hagi

Portari

Ionuț Radu (Celta Vigo), Otto Hindrich (Legia Varșovia), Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin).

Fundași

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Tony Strata (Vitória Guimarães), Andrei Coubiș (Lincoln City), Radu Drăgușin (Fiorentina), Andrei Burcă (Yunnan Yukun), Bogdan Racovițan (Raków), Virgil Ghiță (Hannover 96), Matei Ilie (Kasımpașa), Lisav Eissat (Bristol City), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Borza (Çorum), Raul Opruț (Dinamo).

Mijlocași

Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Marius Marin (Al Nasr), Răzvan Marin (AEK Atena), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos), David Matei (Universitatea Craiova), Cătălin Cîrjan (Dinamo).

Atacanți

Dennis Man (PSV Eindhoven), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise), Olimpiu Moruțan (Rapid), Ianis Hagi (Alanyaspor), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor), Florin Tănase (Omonia Nicosia), Louis Munteanu (D.C. United), Daniel Bîrligea (Frosinone), Denis Drăguș (FCSB).