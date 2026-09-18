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Formula 1 revine la Istanbul după șase ani. Marele Premiu al Turciei se va disputa pe 3 octombrie 2027

Formula 1 revine în Turcia în 2027, după o absență de șase ani. Marele Premiu al Turciei va avea loc pe circuitul TOSFED İstanbul Park, iar cursa este programată pentru 3 octombrie.
Formula 1 revine la Istanbul după șase ani. Marele Premiu al Turciei se va disputa pe 3 octombrie 2027
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Sursa foto: tga.gov.tr
Victor Dan Stephanovici
18 sept. 2026, 12:21, Sport
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Calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 FIA 2027 a fost anunțat oficial. Weekendul de cursă de la Istanbul se va desfășura între 1 și 3 octombrie. Primele două zile vor fi dedicate antrenamentelor și calificărilor. Cursa propriu-zisă va avea loc duminică, 3 octombrie.

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Revenirea Turciei în calendar a fost stabilită printr-un nou acord pe cinci ani. Istanbul Park va găzdui curse de Formula 1 din 2027 până la sfârșitul sezonului 2031. Organizarea evenimentelor va fi asigurată de Federația Turcă de Automobilism, TOSFED.

Istanbul Park revine în calendarul Formulei 1

Marele Premiu al Turciei va fi organizat pentru a zecea oară la Istanbul. Circuitul a intrat pentru prima dată în calendarul Formulei 1 în 2005 și a găzduit ultima dată curse în 2020 și 2021.

Istanbul Park are o lungime de aproximativ 5,33 kilometri și este cunoscut pentru diferențele importante de nivel și configurația tehnică. Circuitul este parcurs în sens invers acelor de ceasornic. Cel mai cunoscut punct al traseului este Virajul 8. Este un viraj de stânga foarte lung, cu mai multe puncte de coardă, care solicită puternic atât piloții, cât și pneurile.

Configurația oferă și oportunități de depășire, iar combinația dintre viteze ridicate, schimbări de nivel și viraje tehnice a contribuit la reputația circuitului în Formula 1.

FORMULA 1® REVINE LA ISTANBUL PE 3 OCTOMBRIE 2027. Sursa foto: X/TOSFED

Turcia pregătește revenirea pe scena mondială

Revenirea Marelui Premiu a fost anunțată inițial în aprilie 2026, în cadrul evenimentelor dedicate revenirii Formulei 1 la Istanbul. Președintele Recep Tayyip Erdoğan a participat la ceremonia de prezentare.

Autoritățile turce și TOSFED pregătesc în perioada următoare organizarea curselor din noul acord. Potrivit organizatorilor, evenimentul este considerat o oportunitate pentru turismul sportiv, economia Istanbulului și promovarea internațională a orașului.

Campania de promovare a Marelui Premiu a început deja. Filmul „Catch It If You Can”, produs de Agenția pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia, sub coordonarea Ministerului Culturii și Turismului, a depășit 300 de milioane de vizualizări, potrivit comunicării oficiale actualizate. Formula 1 revine astfel pe unul dintre circuitele sale cunoscute, iar Istanbul Park va rămâne în calendar cel puțin până în 2031.

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