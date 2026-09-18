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Dinamo București învinge Știința Baia Mare, campioana en-titre, în semifinalele Ligii de Rugby

CSM Știința Baia Mare, campioana en-titre a României, a ratat calificarea în finala Ligii de Rugby, după ce a fost învinsă vineri, în deplasare, de CS Dinamo București. Maramureșenii au condus la pauză, însă dinamoviștii au întors rezultatul în partea secundă și vor juca finala campionatului.
Dinamo București învinge Știința Baia Mare, campioana en-titre, în semifinalele Ligii de Rugby
sursă foto: Leczki Jozsi / Mediafax Foto
Petre Apostol
18 sept. 2026, 13:16, Sport
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Știința Baia Mare a controlat începutul partidei, având posesia și petrecând mare parte din primele minute în jumătatea adversă. Scorul a fost deschis în minutul 13, când Paul Popoaia a transformat o lovitură de pedeapsă de la aproximativ 35 de metri, pentru 3-0.

Băimărenii și-au mărit avantajul în minutul 17, după un atac prelungit de aproape două minute, finalizat cu un eseu al lui Sikuea Taliauli. Popoaia a transformat și Baia Mare s-a desprins la 10-0.

Dinamo a reacționat rapid. În minutul 24, Marian Muntianu a marcat primul eseu al bucureștenilor. Freddy Burns a ratat transformarea, lovind bara, astfel că scorul a rămas 10-5.

Echipa din Ștefan cel Mare a revenit în avantaj înainte de pauză, după eseul lui Fonovai Tangimana, transformat de Burns pentru 12-10.

Ultimul cuvânt al reprizei l-a avut însă Paul Popoaia, care a transformat o nouă lovitură de pedeapsă din poziție centrală, iar Baia Mare a intrat la vestiare cu avantaj minim, 13-12.

Dinamo a întors meciul după pauză

Dinamo a început partea secundă mult mai bine și a preluat conducerea în minutul 45, prin lovitura de pedeapsă transformată de Mihai Graure.

Momentul decisiv al meciului a venit trei minute mai târziu. Freddy Burns a interceptat o pasă în propria jumătate și a traversat aproape întreg terenul pentru un eseu spectaculos, pe care tot el l-a transformat, ducând scorul la 22-13.

Burns a continuat recitalul în minutul 58, când a mai transformat o lovitură de pedeapsă, iar Dinamo s-a desprins la 25-13.

Baia Mare a reintrat în joc în minutul 62, prin eseul lui Andrei Schutz, introdus cu câteva minute înainte de a marca. Eseul a fost transformat de Popoaia pentru 20-25.

În minutul 70, Mihai Graure a înscris un nou eseu, iar Burns a transformat, ducând scorul la 32-20 pentru Dinamo.

Trei minute mai târziu, Burns a reușit a doua intercepție a meciului, pornind din nou din propria jumătate într-o cursă până în terenul de țintă al băimărenilor. Burns și-a transformat propriul eseu și a stabilit scorul final, 39-20.

Victoria o trimite pe Dinamo în finala Ligii de Rugby, unde va întâlni pe câștigătoarea dintre SCM USV Timișoara și CSA Steaua București, meci programat vineri, de la ora 15:00.

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