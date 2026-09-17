Jürgen Klopp, prima listă ca selecționer la naționala Germaniei: 44 de jucători, dintre care 16 debutanți, convocați pentru Liga Națiunilor

Pentru cele patru meciuri din Liga Națiunilor, Jürgen Klopp a împărțit lotul în două grupuri, cu obiectivul de a vedea cât mai mulți fotbaliști înaintea Campionatului European din 2028.

Klopp a explicat că a preferat această formulă pentru a cunoaște un număr cât mai mare de jucători.

„Mi-a făcut plăcere să construiesc această listă. Am găsit mult talent și vreau să cunosc cât mai mulți jucători”, a declarat selecționerul german, la conferința organizată cu ocazia prezentării lotului.

Prima echipă, alcătuită din 24 de jucători, va aborda partida cu Țările de Jos, pe 24 septembrie, la Amsterdam, și meciul cu Grecia, pe 27 septembrie, la Augsburg. Pentru următoarele două jocuri, cu Serbia, pe 1 octombrie, la München, și cu Grecia, pe 4 octombrie, la Salonic, se vor alătura lotului alți 20 de fotbaliști, în timp ce majoritatea jucătorilor utilizați în primele două partide vor reveni la cluburile lor.

„Patriotism pozitiv”

Dincolo de componența lotului, Klopp a transmis și un mesaj despre relația dintre echipa națională și suporterii germani.

„Mi-ar plăcea ca atunci când fluturi steagul nimeni să nu creadă că este ceva în neregulă cu tine, ci pur și simplu să simtă că ești fericit și că înțelegi cât de norocos ești să te fi născut în această țară minunată, să fi crescut aici sau să te fi mutat aici și să trăiești aici”, a adăugat selecționerul.

Klopp a vorbit despre ceea ce a numit „patriotism pozitiv” și a spus că nu dorește ca sentimentul de mândrie națională să fie asociat cu anumite grupări politice.

„Am avut în minte acest gând că nu vreau să las mândria națională oamenilor nepotriviți”, a declarat tehnicianul.

El a făcut apel și la o perspectivă mai optimistă asupra fotbalului și a vieții în general: „Uitați-vă din când în când la lucrurile bune pe care le avem cu adevărat”.

16 jucători, convocați în premieră

Printre cele mai importante elemente ale primei liste se află numărul mare de debutanți. 16 fotbaliști primesc pentru prima dată convocarea la naționala de seniori, Klopp dorind să testeze o generație mai largă de jucători.

În primul grup se află Hennes Behrens de la Augsburg, precum și Max Rosenfelder, Philipp Treu și Yannik Engelhardt, toți de la Freiburg, Bambasé Conté de la Hoffenheim și Younes Ebnoutalib de la Eintracht Frankfurt.

În al doilea grup au fost incluși, în premieră, Finn Jeltsch de la Stuttgart, Felix Keidel de la Elversberg, Vitaly Janelt de la Brentford, precum și Mika Baur de la Celtic și Derry Scherhant.

Un detaliu aparte este faptul că patru dintre debutanții convocați provin de la Freiburg.

Klopp a inclus în lot și jucători cu foarte puține meciuri la nivel de seniori, semn al strategiei sale de a lărgi baza de selecție.

Ter Stegen, numărul unu. Kimmich rămâne căpitan

Klopp a stabilit și două repere importante pentru noua sa eră. Marc-André ter Stegen este portarul numărul unu al Mannschaft, în timp ce Joshua Kimmich rămâne căpitanul reprezentativei. Ter Stegen, care a revenit în fotbalul internațional după o perioadă marcată de probleme medicale, evoluează în prezent la Ajax.

„O echipă are nevoie de stabilitate și de o coloană vertebrală. Iar atunci când coloana vertebrală este stabilizată, poți fi creativ și chiar puțin nebun”, a explicat Klopp.

Kimmich va reveni în zona de mijloc a terenului la echipa națională, după ce la EURO 2024 și la Cupa Mondială din 2026 a fost utilizat ca fundaș dreapta sub conducerea lui Julian Nagelsmann.

Wirtz și Havertz, protejați. Lipsesc Undav și Sané

Formula aleasă de Klopp îi permite să gestioneze și timpul de joc al fotbaliștilor consacrați. Florian Wirtz și Kai Havertz sunt printre jucătorii care ar putea evolua în cel mult două dintre cele patru partide, astfel încât selecționerul să poată acorda minute unui număr cât mai mare de jucători.

În schimb, unul dintre cei mai importanți absenți este Deniz Undav, autorul a trei goluri și două pase decisive pentru Germania la Cupa Mondială din 2026. Nici Leroy Sané, ajuns la 80 de selecții pentru Germania, nu a fost convocat.

Klopp a explicat că deciziile nu trebuie privite drept definitive.

Germania vine după eliminarea din 16-imile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, în fața Paraguayului, la loviturile de departajare, rezultat care a dus la plecarea lui Julian Nagelsmann și la numirea lui Klopp.

Lotul Germaniei pentru primele două meciuri

Portari: Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nübel (Beșiktaș/Turcia), Marc-André ter Stegen (Ajax Amsterdam/Țările de Jos).

Fundași: Hennes Behrens (Augsburg), Yann Aurel Bisseck (Inter Milano/Italia), Nathaniel Brown (Bayern München), Max Rosenfelder (Freiburg), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Philipp Treu (Freiburg), Josha Vagnoman (Stuttgart).

Mijlocași: Nadiem Amiri (Mainz), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannik Engelhardt (Freiburg), Chris Führich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern München), Lennart Karl (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford/Anglia), Anton Stach (Leeds United/Anglia).

Atacanți: Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (Arsenal/Anglia).

Lotul pentru următoarele două meciuri

Portari: Noah Atubolu (Eintracht Frankfurt), Finn Dahmen (Augsburg), Jonas Urbig (Bayern München).

Fundași: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Finn Jeltsch (Stuttgart), Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Malick Thiaw (Newcastle/Anglia).

Mijlocași: Karim Adeyemi (FC Barcelona/Spania), Mika Baur (Celtic Glasgow/Scoția), Tom Bischof (Bayern München), Saïd El Mala (FC Köln), Brajan Gruda (RB Leipzig), Vitaly Janelt (Brentford/Anglia), Felix Keidel (Elversberg), Aleksandar Pavlović (Bayern München), Derry Scherhant (Freiburg), Florian Wirtz (Liverpool/Anglia).

Atacanți: Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Nick Woltemade (Juventus Torino/Italia).