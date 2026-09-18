Radu Papoe aduce al doilea punct României în confruntarea cu Indonezia din Cupa Davis. România, la o victorie de play-off-ul pentru Grupa Mondială I

Radu Papoe, numărul 315 ATP, l-a învins în trei seturi pe indonezianul Rafalentino Ali Da Costa, ocupantul locului 1.608 mondial, într-o partidă care a durat o oră și 34 de minute.

Românul a cedat primul set la tie-break, scor 5-7. Dar, și-a adjudecat, apoi, următoarele seturi clar, scor 6-1, 6-2.

Românul a avut un procentaj de 72% la primul serviciu și a câștigat 74% dintre punctele jucate cu prima minge. Papoe a fructificat șase dintre cele 11 mingi de break avute și a încheiat meciul cu 106 puncte câștigate, față de 76 ale adversarului.

Crețu a adus primul punct

România a început confruntarea de la Jakarta cu victoria lui Cezar Crețu. Jucătorul clasat pe locul 271 ATP l-a învins pe Gunawan Trismuwantara, numărul 2.202 mondial, cu 6-2, 6-4. Partida a durat o oră și 37 de minute.

Astfel, România mai are nevoie de un singur punct pentru a câștiga întâlnirea cu Indonezia.

Sâmbătă, de la ora 06:00, este programat meciul de dublu, în care România a anunțat o pereche formată din Ștefan Hăiță și Radu Țurcanu. Indonezia a anunțat inițial pentru meciul de dublu perechea Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp. Programul oficial prevede apoi cele două meciuri de simplu încrucișate. Acestea ar putea să nu se mai desfășoare, dacă nu vor mai fi necesare.

Echipa care se impune va avansa în play-off-ul pentru Grupa Mondială I.