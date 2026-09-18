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Cezar Crețu aduce primul punct României în confruntarea cu Indonezia din Cupa Davis, în Grupa Mondială II

Cezar Crețu a adus primul punct României în confruntarea cu Indonezia din Grupa Mondială II a Cupei Davis, după ce l-a învins vineri pe Gunawan Trismuwantara, dispută care are loc la Jakarta.
Cezar Crețu aduce primul punct României în confruntarea cu Indonezia din Cupa Davis, în Grupa Mondială II
sursă foto: Davis Cup
Petre Apostol
18 sept. 2026, 11:54, Sport
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Cezar Crețu, locul 271 ATP, s-a impus în fața adversarului clasat pe poziția 2.202 mondial cu scorul de 6-2, 6-3. Partida a durat o oră și 37 de minute.

Crețu, eficient la mingile de break

Jucătorul român a avut un procentaj de 63% la primul serviciu și a câștigat 74% dintre punctele jucate cu prima minge. Crețu a fructificat trei dintre cele cinci oportunități de break avute. Trismuwantara nu a reușit să transforme niciuna dintre cele șase mingi de break de care a beneficiat.

Românul a încheiat partida cu 66 de puncte câștigate, față de 53 ale adversarului.

România conduce cu 1-0

Victoria lui Cezar Crețu aduce România în avantaj în întâlnirea de la Jakarta. Confruntarea face parte din Grupa Mondială II a Cupei Davis și contează pentru calificarea în play-off-ul de promovare în Grupa I.

În al doilea meci de simplu al zilei, Radu Papoe, locul 315 ATP, îl întâlnește pe Rafalentino Ali Da Costa, jucător clasat pe poziția 1.608 în ierarhia mondială.

Sâmbătă este programat meciul de dublu, urmat de cele două partide de simplu încrucișate, conform programului inițial anunțat.

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