România înfruntă Indonezia pentru calificarea în play-off-ul Grupei Mondiale I în Cupa Davis. Programul partidelor

Disputa dintre România și Indonezia are loc la arenele de tenis de la Gelora Bung Karno din Jakarta și reprezintă prima confruntare directă dintre cele două reprezentative în Cupa Davis.

Partida se va disputa pe teren hard, în aer liber.

România îi are în lot pe Cezar Crețu (locul 271 ATP), liderul echipei, Radu Papoe (315), Gabriel Ghețu (561), Ștefan Haită (662) și Radu Țurcanu (679). Căpitan nejucător este Adrian Marcu, iar antrenorii sunt Ionuț Moldovan și Daniel Dobre.

În programul oficial al confruntării, vineri, de la ora 09:30, Cezar Crețu îl va înfrunta pe Gunawan Trismuwantara (2202 ATP), după care Radu Papoe îl va întâlni pe Rafalentino Ali Da Costa (1608).

Sâmbătă, de la ora 06:00, este programat meciul de dublu dintre perechile Rafalentino Ali Da Costa/Ethan David Zapp și Ștefan Haită/Radu Țurcanu. Confruntarea se încheie cu cele două partide de simplu inversate: Ali Da Costa – Cezar Crețu și Gunawan Trismuwantara – Radu Papoe, conform ordinii oficiale inițiale stabilite.

Înaintea confruntării, România ocupă locul 46 în clasamentul mondial al echipelor de Cupa Davis, iar Indonezia – pe poziția a 65-a.

Federația indoneziană a ales să mizeze pe mai mulți jucători tineri, nefiind convocat cel mai bine clasat jucător din Indonezia, M. Rifqi Fitriadi, aflat pe locul 535 ATP.

Indonezia a promovat în Grupa Mondială II, după ce a trecut de Togo cu 4-0, în februarie, chiar la Jakarta.