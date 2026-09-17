Copilul vrea să joace fotbal? Ce echipament contează cu adevărat la primele antrenamente (P)

Copilul se vede deja marcând goluri, apărând șuturi spre poartă sau purtând tricoul preferat, în timp ce tu începi să te întrebi ce trebuie să îi cumperi. Ghete de fotbal, tricou și pantaloni scurți, jambiere, apărători, minge, geantă? Și cum rămâne cu celelalte accesorii?

Copilul vrea să joace fotbal? Ce echipament contează cu adevărat la primele antrenamente

Important este ca cel mic să aibă echipamentul potrivit suprafeței pe care se antrenează, să se simtă confortabil și să poată alerga liber fără ca încălțămintea sau echipamentul de fotbal să îl incomodeze.

Confortul are prioritate la primele antrenamente

Copiii aleargă mult, driblează, încearcă scheme noi, iar uneori mai și cad. De aceea, echipamentul trebuie ales după criterii practice mai mult decât după aspect sau după echipamentele fotbaliștilor profesioniști.

Înainte să alegi o pereche de ghete de fotbal, ține cont unde vor avea loc antrenamentele. Copilul poate juca pe gazon natural, gazon artificial sau într-o sală. Suprafața influențează tipul tălpii și aderența necesară, iar o pereche potrivită îl poate ajuta să se miște confortabil și sigur.

Pentru fotbal în sală, de exemplu, sunt potriviți adidașii de fotbal cu talpă pentru suprafețe indoor. Pe terenurile exterioare, în schimb, copiii au nevoie de ghete de fotbal cu crampoane adaptate tipului de gazon.

Ține minte că nu există o pereche universală de ghete de fotbal perfectă pentru orice antrenament. Cel mai important criteriu este terenul de joc, apoi designul și preferințele copilului tău.

Cum alegi crampoane de fotbal în funcție de teren

Dacă antrenamentele au loc afară există o mulțime de modele de crampoane de fotbal. Configurația tălpii este gândită pentru anumite suprafețe, astfel încât copilul tău să beneficieze de aderență atunci când aleargă sau schimbă direcția.

Pentru terenurile cu gazon natural caută ghete adaptate suprafețelor ferme, în timp ce pentru gazonul artificial sunt recomandate ghete de fotbal cu mai multe crampoane, mai scurte și distribuite astfel încât contactul cu suprafața să fie cât mai precis.

Denumirile FG, AG sau TF indică tipul de suprafață pentru care este proiectată talpa. Verifică recomandările producătorului și întreabă antrenorul ce tip de teren este folosit cel mai des. Sunt detaliile care te ajută să investești în cea mai bună pereche de crampoane pentru stilul de joc al copilului tău.

Mărimea și fixarea piciorului în timpul jocului

În cazul încălțămintei sportive este foarte important ca piciorul să fie fixat cât mai bine în ghete și să nu existe spații mari care pot incomoda în timpul paselor sau șuturilor la poartă.

O pereche bună de ghete de fotbal trebuie să fixeze piciorul confortabil, fără să îl strângă. Călcâiul nu trebuie să alunece, degetele au nevoie de puțin spațiu, iar copilul tău trebuie să poată alerga fără disconfort.

Este recomandat să probeze încălțămintea cu șosetele sau jambierele pe care le va purta la antrenament. Lasă-l să meargă, să alerge ușor și să îți spună cum se simte când poartă ghetele. Aceleași reguli se aplică și dacă antrenamentele de fotbal se desfășoară în sală: talpa este cea mai importantă, dar încălțămintea trebuie să se fixeze cât mai bine pe picior.

Echipamentul de fotbal diferă în funcție de postul pe care joacă

Astăzi poate vrea să fie atacant, iar săptămâna viitoare poate descoperi că îi place mai mult să stea în poartă. De aceea, nu investi imediat într-un echipament specializat. Pentru antrenamentele obișnuite echipamentul de bază este simplu:

încălțăminte adecvată suprafeței de joc

tricou și șort sau pantaloni sport confortabili

jambiere

apărători pentru tibie

haine adaptate temperaturii și sezonului

o sticlă reutilizabilă cu apă

Pe măsură ce copilul descoperă postul preferat din echipă poți adapta echipamentul în funcție de nevoile lui. Un portar, de exemplu, are alte nevoi față de un atacant, mai ales când vine vorba de protecția și prinderea mingii.

Cum alegi echipamentul și mănușile de portar pentru copii

Pentru copiii care preferă să apere poarta prima achiziție trebuie să fie o pereche de mănuși de portar pentru copii. Și aici mărimea este esențială. Mănușile prea mari îngreunează controlul mingii, iar cele strâmte sunt incomode.

Când alegi mănușile de portar pentru copii fii atent la câteva detalii practice: cum se fixează pe încheietură, flexibilitatea degetelor, aderența palmei și nivelul de protecție. Îți recomandăm să începi cu un set de mănuși de portar pentru antrenamente, apoi să investești într-un echipament de competiție.

Alte accesorii utile la antrenamentele de fotbal

După ce ai ales ghetele de fotbal și echipamentul de bază, sunt câteva accesorii care pot face antrenamentele mai confortabile.

o geantă sport pentru organizarea echipamentului

o sticlă cu apă reutilizabilă

haine sport adaptate sezonului

un strat termic

o minge potrivită vârstei pentru antrenamentele de acasă

Începe cu echipamentul de bază pentru un fotbalist începător. Apoi investește treptat în echipamentul specific de care are nevoie sau într-o pereche de ghete de fotbal adaptată stilului lui de joc.

La primele antrenamente, echipamentul potrivit nu este cel mai scump sau cel mai spectaculos. Cel mai util este echipamentul care îl ajută pe copil să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat: să alerge după minge, să învețe, să se joace alături de ceilalți și să plece de pe teren mai încrezător.