Harry Kane, despre nominalizarea la Balonul de Aur 2026: A fost cel mai bun sezon din viața mea

„Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc prea mult despre mine. Singurul lucru pe care l-aș spune este că sezonul trecut a fost incredibil, atât la nivel personal, cât și pentru echipă. A fost, de departe, cel mai bun sezon din viața mea”, a declarat Harry Kane, într-un interviu publicat vineri de Marca.

73 de goluri în 65 de meciuri

Englezul a înscris 73 de goluri în 65 de meciuri oficiale pentru Bayern Munchen și naționala Angliei în sezonul 2025/26, la care a adăugat opt pase decisive. Acesta a fost al doilea cel mai bun bilanț individual într-un singur sezon în secolul XXI, după recordul lui Lionel Messi din 2011/12.

„Este adevărat că 73 de goluri, a doua cea mai mare cifră din istorie, vorbesc de la sine. Sunt extrem de mândru de acest lucru. Nu pot decât să le mulțumesc colegilor și tuturor celor care m-au ajutat să fac acest lucru posibil”, a spus atacantul.

Kane a cucerit sezonul trecut titlul în Bundesliga, Cupa Germaniei și Supercupa Franz Beckenbauer cu Bayern. La nivel individual, a câștigat pentru a doua oară Gheata de Aur acordată celui mai bun marcator din campionatele europene, după ce a înscris 36 de goluri în Bundesliga.

„Balonul de Aur nu este în mâinile mele”

Atacantul în vârstă de 33 de ani spune că nu poate controla rezultatul votului pentru Balonul de Aur și că preferă să se concentreze pe actualul sezon.

„Balonul de Aur nu este în mâinile mele. Depinde de persoanele care votează. Din punctul meu de vedere, sezonul trecut este deja istorie. Acum sunt concentrat pe acesta și sunt nerăbdător să văd ce mai pot face”, a explicat Kane.

Ediția din 2026 a Balonului de Aur va avea loc la Londra, aspect pe care atacantul îl consideră unul special, având în vedere că s-a născut în capitala Angliei.

Kane: „Mă simt mai bine ca niciodată”

Jucătorul lui Bayern a vorbit și despre modul în care reușește să își mențină nivelul de performanță odată cu înaintarea în vârstă.

„Mă simt atât de bine fizic și mental… ca niciodată! Trebuie să profit la maximum de acest moment, pentru că, atunci când îmbătrânești, timpul nu durează la nesfârșit. Dar acum sunt într-un moment cu adevărat bun”, a spus internaționalul englez.

Kane a recunoscut că golurile continuă să îi ofere aceeași satisfacție.

„Să înscriu este cea mai bună senzație posibilă. Este o descărcare incredibilă de adrenalină și, în același timp, există un sentiment enorm de ușurare”, a mai spus el.

Obiectivul: o nouă Gheată de Aur

După ce a cucerit pentru a doua oară trofeul destinat golgheterului Europei, Kane speră să repete performanța și în actualul sezon. El ar putea intra într-un grup select alături de Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, singurii jucători care au câștigat de mai multe ori această distincție.

„De fiecare dată când câștig ceva, vreau și mai mult, iar de această dată nu va fi diferit. Sper să fiu din nou acolo în acest sezon, să înscriu cât mai multe goluri în Bundesliga”, a declarat Kane.

Atacantul englez a marcat 61 de goluri pentru Bayern în toate competițiile sezonului 2025/26, dintre care 36 în Bundesliga, 14 în Liga Campionilor și 10 în Cupa Germaniei.