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Elena Rybakina, noul număr 1 mondial din tenisul feminin, ratează turneul final Billie Jean King Cup

Elena Rybakina, proaspăta campioană de la US Open și noul număr 1 mondial, nu va participa la turneul final al Billie Jean King Cup, care va avea loc la Shenzhen, în perioada 22-27 septembrie. Jucătoarea kazahă a anunțat că are nevoie de o perioadă de recuperare după o accidentare.
Elena Rybakina, noul număr 1 mondial din tenisul feminin, ratează turneul final Billie Jean King Cup
sursă foto: Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
18 sept. 2026, 14:08, Sport
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„Sunt foarte tristă că voi rata Shenzhen, un loc atât de frumos, cu un public extraordinar. Ultima lună a fost dificilă pentru corpul meu și va trebui să mă recuperez și să fiu la cel mai bun nivel pentru a putea concura din nou”, a transmis Elena Rybakina, vineri, pe rețelele de socializare.

A jucat la US Open cu probleme medicale

Federația de Tenis din Kazahstan a precizat că accidentarea la tendonul lui Ahile a apărut în timpul turneului WTA 1000 de la Cincinnati și a continuat să o afecteze pe Rybakina la US Open.

Potrivit federației, jucătoarea a disputat ultimele sale meciuri de la New York folosind analgezice. Rybakina a reușit însă să câștige primul său titlu la US Open, după ce a învins-o pe Aryna Sabalenka în finală, scor 6-4, 5-7, 6-2. Prezența în finală i-a adus și prima poziție în clasamentul WTA.

Kazahstanul, fără principala sa jucătoare

Stafful sportivei estimează că Rybakina are nevoie de cel puțin două săptămâni de tratament și recuperare, astfel că nu va putea evolua pentru Kazahstan la turneul final.

Kazahstanul urmează să joace în sferturi împotriva Spaniei, pe 23 septembrie. Rybakina figura inițial în lotul Kazahstanului, alături de Anna Danilina, Iulia Putintseva, Zhibek Kulambayeva și Sonja Zhiyenbayeva.

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