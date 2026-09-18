Macron avertizează Moscova că va riposta la atacurile hibride: „Nu ne vom lăsa intimidați”

Atacurile hibride ale Rusiei împotriva țărilor europene nu vor rămâne fără răspuns, iar Moscova ar face o greșeală dacă ar continua astfel de acțiuni, a declarat președintele francez Emmanuel Macron după o întâlnire la Palatul Élysée cu liderii partidelor politice.

„În ceea ce privește răspunsul nostru, esența descurajării constă tocmai în a nu dezvălui dinainte exact ce vom face. Dar acest lucru nu va rămâne fără răspuns. Cred că Rusia va comite o greșeală dacă va continua să acționeze în acest mod împotriva europenilor”, a spus Macron, potrivit Ukrinform.

Ca exemplu pentru amenințările venite dinspre Rusia, președintele francez a menționat recenta tentativă de atac asupra aeroportului din Leipzig.

„Nu ar trebui să subestimăm ceea ce s-a întâmplat în Germania, la Leipzig. Operațiunea a eșuat deoarece mecanismul pregătit de GRU nu a funcționat. Dar consecințele sale ar fi putut fi tragice, cu victime umane și pagube materiale enorme. Așa că aceasta a fost tocmai intenția serviciilor de informații militare ruse”, a declarat președintele francez.

Potrivit lui Emmanuel Macron, scopul unor astfel de acțiuni este „să ne intimideze și să submineze sprijinul acordat Ucrainei”.

„Rezultatul va fi exact opusul. Nu ne vom lăsa intimidați, pentru că știm că securitatea noastră, atât cea prezentă, cât și cea viitoare, depinde de ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina”, a spus Macron.

Cei care au crezut că Rusia este pregătită pentru compromisuri rapide pot vedea acum ce înseamnă să existe la granițele Europei un stat care nu își mai impune nicio restricție, spune președintele.

„Trebuie să conștientizăm că astfel de operațiuni și atacuri sunt posibile în orașele și capitalele noastre, precum și împotriva celor mai sensibile instalații ale noastre. Prin urmare, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a le anticipa, a ne planifica apărarea și a rămâne extrem de vigilenți”, a spus Macron.

Președintele francez i-a cerut recent guvernului să pregătească un plan pentru protejarea infrastructurii critice a țării și a instalaților din industria de apărare împotriva atacurilor cu drone.