Prima pagină » Politic » Nicușor Dan: Situația macrofinanciară este mai bună decât când a fost instalat Guvernul Bolojan

Nicușor Dan: Situația macrofinanciară este mai bună decât când a fost instalat Guvernul Bolojan

Președintele Nicușor Dan spune că situația macrofinanciară a României este în prezent mai bună decât în urmă cu un an și trei luni, când a fost instalat Guvernul Bolojan, dar afirmă că este nevoie de o rectificare bugetară și de adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul acestui an.
Nicușor Dan, despre sprijinul cu interceptoare Patriot pentru Ucraina: „O să existe o donație din partea României”
Nicușor Dan, despre sprijinul cu interceptoare Patriot pentru Ucraina: „O să existe o donație din partea României”
Nicușor Dan explică de ce l-a ales pe Mureșan. Ce spune despre anticipate
Nicușor Dan explică de ce l-a ales pe Mureșan. Ce spune despre anticipate
Un cetățean străin a fost reținut după ce a agresat sexual și a lovit o tânără pe o stradă din Capitală
Un cetățean străin a fost reținut după ce a agresat sexual și a lovit o tânără pe o stradă din Capitală
UDMR propune rotativa guvernului Mureșan cu un guvern PSD. Tanczos Barna: Soluția e refacerea majorității care s-a destrămat în aprilie
UDMR propune rotativa guvernului Mureșan cu un guvern PSD. Tanczos Barna: Soluția e refacerea majorității care s-a destrămat în aprilie
Dominic Fritz, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Ne propunem să formăm un guvern serios și coerent” / „Vom fi deschiși la discuții inclusiv cu PSD”
Dominic Fritz, după desemnarea lui Siegfried Mureșan: „Ne propunem să formăm un guvern serios și coerent” / „Vom fi deschiși la discuții inclusiv cu PSD”
Cosmin Pirv
18 sept. 2026, 18:45, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nicușor Dan a declarat că s-a întâlnit cu investitori, reprezentanți ai fondurilor și ai băncilor care au expunere pe România și care au împrumutat statul român.

Președintele spune că a încercat să le transmită acestora că există un acord politic în privința chestiunilor importante pentru România, indicând PNRR, programul SAFE și alte măsuri adoptate în Parlament.

„Evident, e mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situația de azi”, a spus Nicușor Dan, adăugând însă că, din perspectiva indicatorilor financiari, România trebuie să își păstreze statutul de țară recomandată investițiilor.

„Situația macrofinanciară este mult mai bună acum decât acum un an și trei luni când a fost instalat Guvernul Bolojan”, a afirmat președintele.

El a făcut diferența între situația actuală și cea de la instalarea Guvernului, când, potrivit acestuia, era nevoie de măsuri financiare imediate.

„Acum nu este o chestiune de măsuri financiare imediate, cum a fost situația atunci, acum este o chestiune de timp”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a subliniat însă că România trebuie să adopte mai multe măsuri pentru a asigura funcționarea instituțiilor și predictibilitatea în relația cu piețele financiare.

„În momentul acesta, noi trebuie să facem o rectificare. Pentru că sunt instituții care nu au bani pentru funcționare”, a declarat el.

Nicușor Dan a mai spus că este important ca autoritățile să negocieze și să voteze bugetul pentru anul 2027 până la sfârșitul acestui an.

„Trebuie, tocmai pentru a da predictibilitate în relația cu piețele financiare, să reușim să negociem, să votăm bugetul 2027 până la sfârșitul acestui an”, a afirmat președintele.

Recomandarea video

Trecutul rusesc și prieteniile militare la Moscova ale Cameliei Vannacci, soția româncă a liderului extremist italian
G4Media
A apărut filmarea finală cu Bîrligea și Antonia: ce a ieșit din imaginile prin care și-a pus suporterii în cap
GSP.ro
Guvernul a stabilit despăgubirile pentru seceta din 2025: până la 333 de lei/hectar pentru porumb și floarea-soarelui
Gandul
Amanta l-ar fi SOMAT pe general să divorțeze. În fundal, familia lui Alice rula contracte grase cu Armata
Cancan
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport
De ce l-a ales Nicușor Dan pe Siegfried Mureșan și nu pe Sorin Grindeanu. Explicația președintelu
Libertatea
De ce apar vânătăi fără să te lovești? Când sunt normale și când pot ascunde o problemă de sănătate
CSID
Ce e bine să ai în portbagaj înainte de sezonul rece? Lidl aduce două produse pentru șoferi de la 149 lei
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia