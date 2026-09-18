Bloomberg: Fitch avertizează că România riscă retrogradarea la „junk” dacă se prelungește criza politică

Malgorzata Krzywicka, analist Fitch Ratings, spune că menținerea ratingului va depinde în perioada următoare de capacitatea Guvernului de a continua reducerea deficitului bugetar și de a prezenta o traiectorie fiscală credibilă.

„Cu cât criza persistă mai mult fără un guvern funcțional, cu atât apar mai multe semne de întrebare privind predictibilitatea fiscală și capacitatea de a realiza ajustarea necesară”, a declarat Krzywicka pentru Bloomberg.

Criza politică devine un risc pentru ratingul României

România a evitat în urmă cu două luni o retrogradare a ratingului, însă situația politică s-a deteriorat între timp, după ce tentativele de formare a unui guvern cu o majoritate parlamentară stabilă au eșuat.

Președintele Nicușor Dan l-a nominalizat joi pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Mureșan trebuie să își formeze echipa guvernamentală și să ceară votul Parlamentului, într-un legislativ fragmentat, în care obținerea unei majorități este dificilă.

Un nou eșec în formarea Guvernului ar putea prelungi incertitudinea politică și ar amplifica riscurile pentru buget și pentru ratingul suveran al României, notează Bloomberg.

Fitch a menținut la sfârșitul lunii iulie ratingul României la BBB-, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă.

Krzywicka avertizează însă că fiecare săptămână în care criza politică rămâne nerezolvată crește dificultatea menținerii acestui calificativ.

„Ceea ce trebuia să fie o remaniere relativ scurtă, atunci când Guvernul s-a prăbușit în primăvară, s-a prelungit mult în timpul verii. Acum am trecut de jumătatea lunii septembrie și încă nu avem o rezolvare”, a spus analistul Fitch.

Fitch: România mai are nevoie de o ajustare de circa 1,5% din PIB

Potrivit Fitch, România mai are nevoie de o ajustare fiscală de aproximativ 1,5 puncte procentuale din PIB pentru a stabiliza creșterea datoriei publice pe termen mediu.

Agenția estimează pentru 2026 un deficit bugetar de aproximativ 5,9% din PIB, sub ținta guvernamentală de 6,2%.

Deficitul s-a redus semnificativ față de nivelul de 9,3% din PIB înregistrat în 2024, însă Fitch consideră esențiale elaborarea bugetului pentru 2027 și prezentarea unei traiectorii credibile către un deficit de 3% din PIB.

Krzywicka spune că una dintre principalele soluții pentru continuarea consolidării fiscale este îmbunătățirea colectării taxelor.

Spațiul pentru noi reduceri de cheltuieli este limitat, în condițiile în care autoritățile au adoptat deja măsuri de austeritate.

Creșterea economică nu poate rezolva singură problema

Fitch urmărește cu îngrijorare și evoluția economiei României, afectată de o creștere economică slabă și de o inflație ridicată.

Analistul agenției respinge ideea că o accelerare a economiei ar putea înlocui ajustarea bugetară.

„Sunt câștiguri marginale. Nu se apropie nici pe departe de amploarea ajustării pe care România trebuie să o facă. O creștere economică mai puternică, singură, nu va rezolva problema deficitelor mari”, a declarat Krzywicka.

Economia României este estimată să înregistreze o contracție modestă în 2026, urmând ca în 2027 să apară o revenire, însă ritmul de creștere ar urma să rămână sub nivelurile de dinaintea pandemiei.

România plătește deja cele mai mari costuri de împrumut din UE

Presiunea este vizibilă și pe piețele financiare.

Potrivit Bloomberg, obligațiunile românești sunt deja tranzacționate la randamente apropiate de cele asociate în mod obișnuit statelor cu rating speculativ, România plătind cele mai ridicate costuri de finanțare dintre statele Uniunii Europene.

Krzywicka a descris totuși reacția piețelor la criza politică drept „relativ benignă”, explicând că evoluția mai bună a deficitului în acest an și intrările de fonduri europene au oferit României un tampon important.

Aceste elemente au permis statului să continue să se împrumute de pe piețe în pofida incertitudinii politice și fiscale.

Și celelalte mari agenții de rating urmăresc situația României. S&P Global urmează să revizuiască ratingul țării la începutul lunii viitoare, în timp ce Moody’s a confirmat anterior calificativul Baa3, tot cu perspectivă negativă.