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Alexandru Nazare, întâlnire cu președinta Băncii Europene de Investiții. Discuții despre fondul RoBOOST

Ministrul interimar de Finanțe Alexandru Nazare s-a întâlnit vineri cu președinta Băncii Europene de Investiții (BEI), Nadia Calvino, în marja ECOFIN. Oficialii au discutat despre fondul RoBOOST și implicarea Băncii de Investiții și Dezvoltare.
Alexandru Nazare, întâlnire cu președinta Băncii Europene de Investiții. Discuții despre fondul RoBOOST
Sursa foto: Facebook/Alexandu Nazare
Radu Mocanu
18 sept. 2026, 15:55, Economic
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Alexandru Nazare a participat vineri la reuniunea informală a miniștrilor de Finanțe și a guvernatorilor băncilor naționale din Uniunea Europeană. Pe agenda reuniunii se află subiecte precum competitivitatea economiei europene, mobilizarea capitalului și impactul inteligenței artificiale asupra economiei. 

Fondul RoBOOST și sprijinul BID

În marja evenimentului, ministrul Nazare s-a întâlnit cu Nadia Calvino, președinta Băncii Europene de Investiții. Cei doi au discutat despre fondul RoBOOST un mecanism prin care capitalul public atrage și mobilizează resurse private și instituționale, inițiativă la care BID ar putea contribui cu 100 de milioane de euro. 

„în primele ore ale reuniunii am avut ocazia să mă reîntâlnesc cu Nadia Calviño, președintele Băncii Europene de Investiții, cu care am discutat despre RoBOOST, noul fond de fonduri dedicat companiilor românești. RoBOOST este un mecanism prin care capitalul public poate contribui la atragerea și mobilizarea capitalului privat și instituțional, prin fonduri de private equity și venture capital, pentru finanțarea startup-urilor, IMM-urilor și companiilor românești aflate în diferite etape de creștere. BID – Banca de Investiții şi Dezvoltare a României are în vedere o contribuție de 100 de milioane de euro la acest mecanism”, a transmis Nazare, printr-un mesaj publicat pe Facebook. 

Prezența României la masa negocierilor europene

Ministrul a subliniat că participarea activă a României la aceste negocieri la nivel înalt este esențială pentru susținerea intereselor naționale înainte de definitivarea deciziilor comunitare. 

Prezența la masa negocierilor înseamnă să putem pune pe agendă prioritățile României și să contribuim la deciziile care vor modela economia europeană. În perioada următoare avem nevoie de o Românie tot mai prezentă și mai bine conectată la aceste dezbateri”, a mai notat Nazare. 

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